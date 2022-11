Da ieri sera è arrivato l’atteso testo della legge di bilancio. Una bozza che adesso sarà soggetta alle modifiche di rito prima dell’approvazione finale. Ma qual è adesso il timing della legge di bilancio? Ecco tutte le fasi.

IL TIMING DELLA LEGGE DI BILANCIO

Dovrebbe approdare lunedì prossimo alla Camera, dando così il via alla sessione parlamentare sulla manovra: a quanto si apprende da fonti di maggioranza, l’illustrazione del provvedimento e la presentazione degli emendamenti da parte dei gruppi parlamentari dovrebbe concludersi entro venerdì 2 dicembre. Dal 5 al 7 di dicembre la commissione Bilancio sarà impegnata sull’ammissione e la segnalazione delle proposte di modifica: ci sarà un piccolo tesoretto al Parlamento e poi si deciderà anche quanto destinare alle opposizioni. I segnati saranno 1xParlamentare (quindi saranno in totale 400) e suddivisi praticamente sul numero dei componenti dei gruppi. Dal 12 al 16 dicembre si entrerà nel vivo, con l’esame in commissione. Dal 19 al 21 il testo è atteso in aula, per il voto: entro il 23 dicembre, quindi prima di Natale, il voto degli ordini dl giorno e la trasmissione in Senato dove l’esame ‘lampo’ deve concludersi entro il 31 dicembre, pena l’esercizio provvisorio.

Per sintetizzare il timing della legge di bilancio:

1) 28 nov-2 dic: la legge viene incardinata alla Camera comprensivo di termine presentazione emendamenti etc.

2) 5-6-7 dicembre ammissione e segnalati

3) 12-16 dicembre esame in Commissione

4) 19 – 20 -21 dicembre aula e voto

5) 22-23 dicembre odg e poi va in Senato

6) approvazione finale entro il 31 dicembre