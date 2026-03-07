Crisi Iran, petrolio in rialzo e allarme per l’economia europea

La settimana si è chiusa con una nuova accelerazione delle tensioni in Medio Oriente, dove la crisi legata all’Iran ha assunto contorni sempre più sistemici, intrecciando dimensione militare, diplomatica ed economica. Gli sviluppi più recenti hanno riguardato una serie di operazioni militari e contro-operazioni che hanno coinvolto indirettamente diversi attori regionali e internazionali, alimentando il timore che il confronto possa evolvere in un conflitto più ampio capace di destabilizzare l’intera area del Golfo Persico. L’elemento più rilevante, oltre alla dimensione strategica della crisi, riguarda però le conseguenze economiche che si stanno già manifestando sui mercati energetici globali. Il prezzo del petrolio ha registrato un’immediata impennata nelle ore successive agli ultimi sviluppi, riflettendo il rischio percepito dagli operatori finanziari su possibili interruzioni delle rotte energetiche e sulla sicurezza delle infrastrutture petrolifere della regione. Il Golfo rimane infatti uno snodo cruciale per il sistema energetico mondiale e qualsiasi aumento della tensione attorno allo Stretto di Hormuz – attraverso il quale transita una quota significativa delle esportazioni globali di greggio – viene immediatamente incorporato nelle aspettative dei mercati. L’effetto di questa dinamica si è fatto sentire anche in Europa, dove governi e imprese stanno osservando con crescente attenzione gli sviluppi della crisi. In Italia il tema è arrivato rapidamente al centro del dibattito politico con l’informativa resa alla Camera dal ministro della Difesa Guido Crosetto, che ha illustrato la posizione del governo e il quadro di sicurezza regionale. Nel suo intervento il ministro ha sottolineato come l’Italia stia monitorando con estrema attenzione l’evoluzione del conflitto e mantenendo uno stretto coordinamento con gli alleati della NATO e con i partner europei, evidenziando al tempo stesso la necessità di evitare una spirale di escalation militare che potrebbe avere conseguenze destabilizzanti non solo sul piano geopolitico ma anche su quello economico. L’attenzione dell’esecutivo si concentra in particolare sulla sicurezza delle missioni e dei contingenti italiani presenti nella regione e sulla protezione delle rotte commerciali e energetiche che collegano il Mediterraneo con il Golfo. Ma accanto alla dimensione strategica si sta già delineando un fronte economico altrettanto delicato. L’aumento del prezzo del petrolio rappresenta infatti il primo segnale tangibile di come la crisi iraniana possa ripercuotersi sulle economie occidentali. Negli ultimi anni l’Europa ha cercato di ridurre la propria vulnerabilità energetica attraverso una maggiore diversificazione delle fonti e dei fornitori, accelerata dopo l’invasione russa dell’Ucraina. Tuttavia il sistema industriale europeo – e quello italiano in particolare – rimane esposto alle oscillazioni dei prezzi delle materie prime energetiche. L’eventuale consolidamento di un ciclo di rialzi del greggio rischierebbe di tradursi rapidamente in un aumento dei costi di produzione per numerosi comparti manifatturieri, a partire da chimica, siderurgia e trasporti. Proprio dal mondo industriale sono arrivate in queste ore le prime reazioni di preoccupazione per la volatilità dei mercati energetici. Le associazioni di categoria e diversi rappresentanti del sistema produttivo hanno sottolineato come l’aumento dei prezzi dell’energia rischi di erodere ulteriormente i margini delle imprese europee, già messi sotto pressione negli ultimi anni dall’inflazione energetica e dalla competizione internazionale. In particolare si teme che una fase prolungata di instabilità geopolitica possa riportare il costo dell’energia su livelli incompatibili con la competitività di alcuni settori ad alta intensità energetica, riaprendo un dibattito che sembrava essersi parzialmente attenuato dopo la normalizzazione dei mercati seguita alla crisi del 2022. Il punto critico, dal punto di vista economico, non è soltanto il livello assoluto del prezzo del petrolio ma soprattutto l’incertezza che deriva da una crisi geopolitica potenzialmente aperta. I mercati energetici reagiscono infatti non solo agli eventi già accaduti ma anche alla probabilità di scenari futuri, e in questo senso il rischio di un allargamento del confronto con l’Iran introduce un elemento di volatilità che può influenzare investimenti, strategie industriali e politiche energetiche. Per l’Europa e per l’Italia la sfida diventa quindi duplice: da un lato gestire l’impatto immediato dell’instabilità internazionale sui prezzi dell’energia, dall’altro accelerare ulteriormente la transizione verso un sistema energetico più resiliente e diversificato. In questo quadro la crisi iraniana rappresenta l’ennesima dimostrazione di quanto geopolitica ed economia restino profondamente interconnesse nel mercato globale dell’energia. Anche quando le tensioni nascono a migliaia di chilometri di distanza, i loro effetti si propagano rapidamente lungo le catene di approvvigionamento e nei bilanci delle imprese, trasformando una crisi regionale in una variabile macroeconomica capace di influenzare inflazione, competitività e crescita. Ed è proprio questa dimensione economica, oltre a quella militare e diplomatica, che rende l’attuale fase di instabilità in Medio Oriente un dossier destinato a rimanere al centro dell’agenda politica ed economica europea nelle prossime settimane.