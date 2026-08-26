Portare una connessione digitale affidabile dove la geografia, le distanze o i confini rendono le infrastrutture più difficili da realizzare è una delle sfide decisive per un’Europa realmente connessa. È in questo contesto che si inseriscono gli European Digital Connectivity Awards, l’iniziativa della Commissione europea che punta a valorizzare progetti capaci di migliorare concretamente l’accesso alle reti e di rafforzare la resilienza delle infrastrutture digitali. L’obiettivo è anche evitare che comunità e territori, soprattutto quelli più difficili da raggiungere, restino indietro nella trasformazione digitale. La connettività, infatti, non è più soltanto una questione tecnologica. La disponibilità di reti veloci, sicure e affidabili condiziona l’accesso ai servizi pubblici e sanitari, all’istruzione, al lavoro e alle opportunità economiche. Nei territori rurali, periferici, insulari o caratterizzati da particolari difficoltà geografiche, il divario infrastrutturale può tradursi in un più ampio divario sociale ed economico. Investire nelle reti significa quindi intervenire sulla coesione territoriale, creando le condizioni perché cittadini e imprese possano partecipare pienamente all’economia digitale indipendentemente dal luogo in cui si trovano.

Una dimensione particolarmente strategica degli Awards riguarda la connettività transfrontaliera e internazionale. La Categoria 3, dedicata alla “Cross-border and international connectivity”, è aperta ai progetti che realizzano reti digitali nelle regioni di confine o in contesti che coinvolgono più Paesi. L’ambito non è limitato alle frontiere interne dell’Unione europea: possono rientrare anche infrastrutture destinate a collegare l’UE con Paesi terzi e con altre regioni del mondo. La gamma delle iniziative ammissibili riflette la complessità dell’ecosistema delle telecomunicazioni. I progetti possono comprendere gateway globali o regionali, collegamenti terrestri e dorsali sottomarine, oltre a soluzioni di connettività fissa o wireless. Il tratto comune è la dimensione transnazionale e la capacità di costruire collegamenti sicuri, resilienti e integrati. Infrastrutture di questo tipo sono essenziali non soltanto per aumentare capacità e copertura, ma anche per garantire continuità dei servizi e diversificazione delle rotte attraverso cui transitano dati e comunicazioni. La resilienza è diventata, del resto, un elemento centrale delle politiche digitali. Un’infrastruttura che attraversa più territori e giurisdizioni deve affrontare difficoltà tecniche, amministrative e operative superiori rispetto a quelle di una rete esclusivamente nazionale. Pianificazione, autorizzazioni, interoperabilità e coordinamento tra soggetti pubblici e privati richiedono un approccio condiviso. Proprio questa complessità è al centro della categoria dedicata alla connettività internazionale, che riconosce il valore di progetti capaci di superare la frammentazione e di considerare la rete come un sistema complessivo.

La prospettiva è anche geopolitica. Le dorsali terrestri e i cavi sottomarini costituiscono l’architettura fisica su cui poggia una parte fondamentale dell’economia digitale globale. Rendere questi collegamenti più robusti e diversificati contribuisce alla sicurezza delle comunicazioni e alla capacità dell’Europa di mantenere connessioni affidabili con partner e mercati internazionali. Allo stesso tempo, i progetti nelle aree di confine possono produrre benefici immediati per le comunità locali, superando discontinuità di copertura che non coincidono necessariamente con le esigenze quotidiane di cittadini e imprese. L’innovazione infrastrutturale acquista dunque valore quando riesce a trasformarsi in connessione reale tra persone, territori ed economie. Dalle zone più remote alle grandi dorsali internazionali, la sfida è costruire un ecosistema digitale nel quale la distanza geografica e i confini rappresentino sempre meno un ostacolo. Ulteriori dettagli sono pubblicati sulla pagina ufficiale degli European Digital Connectivity Awards. L’iniziativa è gestita dalla Commissione europea attraverso la Direzione generale delle Reti di comunicazione, dei contenuti e delle tecnologie (DG CNECT). Candidature aperte fino al 9 settembre.