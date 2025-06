Centrodestra, occhio allo schema-Genova 

Si dice, e ho detto molte volte io stesso: questa sinistra non ha coesione programmatica, non ha un orizzonte “construens”, non ha una prospettiva coerente e positiva da offrire al paese. Tutto vero. L’opposizione oggi è tenuta insieme solo da un grumo di ostilità: contro Meloni, contro Salvini, contro “le destre”, contro Trump. Vero anche questo. E però attenzione allo schema messo in campo a Genova: tutti dentro, coalizione extralarge, e in prima linea – come frontwoman- una candidata civica, o comunque una figura non riconducibile alle miniburocrazie dei partiti di sinistra. Ecco: il modello, almeno numericamente, ha funzionato.

La larghezza della coalizione consente di massimizzare il consenso, mentre la figura esterna in vetrina permette di depotenziare la polemica elettorale più scontata da parte degli avversari. Il medesimo schema, alle regionali, potrebbe funzionare di nuovo. E alle politiche? Non sarebbe certo sufficiente per vincere, ma potrebbe puntare a impedire una maggioranza di centrodestra almeno in uno dei due rami del Parlamento. Il centrodestra farà bene a non sottovalutare questa eventualità, e conseguentemente ad accelerare e irrobustire l’azione di governo.