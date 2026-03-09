Gli antiTrump siano prudenti nel pessimismo tanto quanto noi siamo prudenti nell’ottimismo

Cosa si richiederebbe a un analista, a un commentatore, a maggior ragione davanti a uno scenario internazionale così denso di incognite? Personalmente, non chiederei mai una impossibile “imparzialità”: ognuno di noi ha le sue idee, ha opinioni forti, tutte cose che non avrebbe senso castrare o reprimere.

Da questo punto di vista, anzi, è più onesto con il pubblico esprimerle in modo aperto: creando nel lettore e nel telespettatore anche i necessari “anticorpi”.

Tuttavia, dopo questo sforzo di sincerità, si richiederebbe anche un esercizio di razionalità e prudenza. Farsi trascinare dal tifo, confondere i desideri con la realtà, è totalmente insensato.

È legittimo avere una pessima opinione su Trump e Netanyahu, ci mancherebbe: ma perché negare che i primi nove giorni di guerra si siano rivelati particolarmente favorevoli agli americani e agli israeliani? Ancora: è legittimo ritenere che siamo ancora in mezzo a rischi fatali e alla possibilità che il conflitto vada fuori controllo, ma al momento onestà intellettuale imporrebbe di riconoscere che ciò non sta accadendo.

È forse troppo chiedere agli antiTrump di essere prudenti nel pessimismo tanto quanto noi siamo prudenti nell’ottimismo?