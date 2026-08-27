Il 4 settembre Giorgia Meloni porterà a Bari una delle manifestazioni politicamente più simboliche della legislatura. Al porto del capoluogo pugliese Fratelli d’Italia celebrerà infatti il giorno in cui l’attuale esecutivo supererà il record di durata del Berlusconi II, rimasto in carica per 1.412 giorni tra il giugno 2001 e l’aprile 2005. Più che un anniversario, dunque, una data costruita intorno a un primato che la presidente del Consiglio ha più volte utilizzato per rivendicare la stabilità politica raggiunta dal centrodestra.

A Bari i preparativi sono già entrati nel vivo. Il primo vertice organizzativo si è svolto nel comitato dell’europarlamentare e coordinatore provinciale di Fratelli d’Italia Michele Picaro, alla presenza, tra gli altri, del sottosegretario alla Salute e coordinatore regionale Marcello Gemmato, del senatore Filippo Melchiorre e dei militanti di Gioventù nazionale. Proprio alla giovanile del partito sarà affidata una parte importante della macchina organizzativa e della promozione dell’appuntamento sul territorio. Picaro ha parlato di un «evento storico», sottolineando il valore politico e organizzativo della giornata.

La location scelta è la Darsena di Ponente del porto, nell’area del nuovo terminal crociere. Sono allo studio percorsi pedonali per raggiungere il palco, punti di raccolta in città e un sistema di navette per limitare l’impatto sul traffico. Sul dispositivo logistico e di sicurezza sono in corso anche interlocuzioni con la Questura. L’obiettivo è gestire un’affluenza che si annuncia nazionale, con delegazioni e pullman in arrivo da diverse regioni.

Il momento centrale sarà l’intervento conclusivo di Meloni, previsto in serata. All’appuntamento sono attesi ministri, parlamentari, presidenti di Regione ed esponenti della classe dirigente di Fratelli d’Italia, mentre il programma definitivo è ancora in via di definizione. La manifestazione vuole trasformare la longevità dell’esecutivo in un messaggio politico preciso: fare della stabilità uno degli elementi principali del bilancio di governo alla vigilia di un autunno che si annuncia particolarmente intenso.

Dal 22 ottobre 2022, giorno del giuramento, il governo Meloni ha progressivamente scalato la classifica degli esecutivi più longevi della Repubblica, superando prima il governo Renzi, poi il Craxi I e quindi il Berlusconi IV. Il 4 settembre arriverà il sorpasso sul Berlusconi II, finora al primo posto tra i governi più duraturi della storia repubblicana.

Anche la scelta di Bari ha una valenza politica. Gemmato ha spiegato che la Puglia è stata individuata anche per il peso assunto da Fratelli d’Italia nella regione, dove il partito ha ottenuto risultati significativi alle Europee e alle ultime Regionali. La manifestazione diventa quindi anche un investimento sulla struttura territoriale del partito in una regione oggi guidata dal centrosinistra di Antonio Decaro.

Ma nella scelta del porto c’è anche una dimensione più ampia. Gemmato ha legato Bari alla proiezione dell’Italia nel Mediterraneo, verso i Balcani, il Medio Oriente e l’Africa, richiamando il Piano Mattei e la strategia del governo sul Mezzogiorno. La cornice della Darsena diventa così parte della comunicazione politica dell’evento: il Sud non soltanto come terreno elettorale, ma come piattaforma della politica mediterranea dell’esecutivo.

«Vogliamo amplificare ciò che di buono è stato fatto dal Governo», ha sintetizzato Gemmato. Ma il significato del 4 settembre va oltre il bilancio dei primi anni a Palazzo Chigi. Con l’ultima parte della legislatura ormai davanti, la manifestazione barese rappresenta anche una prova di mobilitazione nazionale per Fratelli d’Italia e l’occasione per definire la narrazione con cui Meloni intende affrontare i prossimi mesi. Il record di durata diventa così il punto di partenza della nuova stagione politica: da una parte la rivendicazione della stabilità, dall’altra la necessità di tradurla in risultati da portare agli elettori.