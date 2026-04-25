Il 25 aprile non è una data rituale. È una linea di confine tra oppressione e libertà, tra paura e dignità. È il giorno in cui l’Italia ritrovò se stessa, liberandosi dagli orrendi regimi nazifascisti e scegliendo la strada, imperfetta ma irrinunciabile, della democrazia.

Oggi, però, celebrarlo significa anche avere il coraggio della verità.

Viviamo in un mondo in cui la democrazia appare spesso surclassata: compressa dall’efficienza brutale delle autocrazie o aggirata da sistemi in cui un leader può prendere decisioni enormi — persino innescare conflitti, destabilizzare economie, influenzare il destino di milioni di persone — senza un autentico passaggio democratico.

Per questo, oggi più che mai, il 25 aprile è difesa attiva: con il cuore e con i denti, delle democrazie liberali. Anche quando sono fragili, lente, malaticce. Anche quando hanno bisogno urgente di riforme profonde.

Siamo sospesi in un tempo incerto:

tra il vecchio bipolarismo e un multipolarismo incompiuto, dentro il confronto tra tre grandi potenze — Stati Uniti, Cina e Russia — che si contendono il mondo e, talvolta, convergono nel ridimensionare il ruolo dell’Europa.

L’attacco all’Unione Europea è sempre più esplicito. Non è solo critica: è un tentativo di svuotarla, dividerla, ridurla a somma di interessi nazionali in conflitto. Un’Europa indebolita è un’Europa irrilevante. E un’Europa irrilevante è una democrazia più fragile.

Eppure, la crisi della democrazia coincide con la crisi dell’Europa — e viceversa.

Il modello autocratico, che decide senza discutere, seduce perché appare più rapido. Ma sacrifica ciò che conta: pluralismo, equilibrio, responsabilità.

L’Europa deve cambiare per salvarsi e per salvare la democrazia:

superare i veti paralizzanti, rafforzare una vera politica comune — estera, di difesa, economica — dotarsi di strumenti adeguati alle sfide globali. Non meno democrazia, ma più democrazia efficace.

Il 25 aprile, allora, non è solo memoria. È scelta.

Tra democrazia e autocrazia.

Tra uomo e algoritmo, perché l’intelligenza artificiale deve restare al servizio della persona.

Tra ambiente e sviluppo, che non possono più essere in contraddizione.

Tra chiusura dei confini e responsabilità globale.

Tra disuguaglianze crescenti e giustizia sociale.

Tra un mondo dominato dall’egoismo e uno guidato dalla generosità.

È anche la scelta di una società che si interroga su chi cura gli anziani, su come garantire dignità nella malattia, su come riallineare formazione e lavoro, su quale idea di felicità vogliamo costruire.

Difendere la democrazia oggi significa difendere tutto questo.

Non un sistema perfetto, ma l’unico che consente di correggere i propri errori senza perdere la libertà.

Il 25 aprile ci ricorda che la libertà non è mai definitiva.

Va riconquistata ogni giorno.