Un’importante sinergia è stata ufficializzata tra l’Osservatorio Nazionale Tutela del Mare (ONTM) e Assonautica Italiana, due realtà di primo piano impegnate nella promozione e nella tutela del settore marittimo nazionale. La collaborazione tra questi due enti si configura come un passo significativo per il rafforzamento dell’Economia del Mare, un asset strategico per lo sviluppo socioeconomico dell’Italia.

L’accordo tra ONTM e Assonautica Italiana nasce con l’obiettivo di promuovere una cultura del mare che sia inclusiva, accessibile e sostenibile. Grazie a un’azione congiunta di approfondimento e divulgazione, la sinergia mira a sensibilizzare istituzioni, imprese e cittadini sull’importanza del comparto marittimo, stimolando la creazione di nuove opportunità di crescita.

L’intesa è stata fortemente voluta dai vertici delle due organizzazioni: per Assonautica Italiana dal Presidente Giovanni Acampora e dal Segretario Generale Antonio Bufalari; per ONTM dal Presidente Roberto Minerdo e dal Direttore Generale Federico Ottavio Pescetto. Questo sodalizio rappresenta un modello virtuoso di cooperazione tra enti diversi ma accomunati dall’obiettivo di rafforzare il ruolo del mare nell’economia nazionale.

L’alleanza tra ONTM e Assonautica non si limiterà a un impegno teorico, ma si tradurrà in azioni concrete per la valorizzazione del Cluster Mare italiano. Il settore marittimo rappresenta infatti un pilastro fondamentale dell’economia del Paese, coinvolgendo molteplici comparti, dalla cantieristica navale alla pesca, dal turismo nautico alla ricerca scientifica.

La collaborazione tra pubblico e privato è un elemento chiave per affrontare le grandi sfide del settore, come la sostenibilità ambientale, la sicurezza della navigazione e la promozione del turismo nautico. Solo attraverso un approccio integrato è possibile sviluppare soluzioni innovative e favorire un utilizzo più efficiente e rispettoso delle risorse marine.

L’accordo ONTM-Assonautica sottolinea la necessità di una cooperazione sistemica tra i diversi attori del comparto marittimo. L’unione di competenze, risorse e visioni differenti permette di creare un ecosistema favorevole all’innovazione e allo sviluppo, contribuendo alla crescita sostenibile dell’intero settore. Attraverso questa sinergia, l’Italia punta a consolidare il proprio ruolo di leadership nell’economia del mare, promuovendo un modello di sviluppo che tenga conto delle esigenze ambientali e delle opportunità economiche. La tutela del mare non è solo una questione ecologica, ma una leva strategica per garantire il benessere e la competitività del Paese nel lungo periodo.

Con questa alleanza, ONTM e Assonautica Italiana lanciano un messaggio chiaro: il futuro dell’Italia passa attraverso il mare e la sua valorizzazione. Solo con un impegno congiunto tra istituzioni, imprese e cittadini sarà possibile costruire un’economia del mare solida, innovativa e sostenibile.