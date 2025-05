Le professioni come corpo intermedio. De Gasperi, la visione che parla al presente

Settant’anni dopo la sua scomparsa, il pensiero di Alcide De Gasperi mostra una sorprendente attualità. A ricordarlo è stato il convegno organizzato dalla Fondazione De Gasperi, con il sostegno della Fondazione Inarcassa, nella Sala degli Atti Parlamentari del Senato. Titolo dell’evento: “Le professioni in Italia: da De Gasperi alle sfide del nostro tempo”. Un’occasione per rileggere, attraverso una ricerca storica e sociologica, il ruolo che le libere professioni – in particolare quelle tecniche – hanno avuto nella costruzione della Repubblica e nel plasmare una forma di democrazia pluralista e moderna.

Martina Bacigalupi, direttrice della Fondazione De Gasperi, ha aperto i lavori sottolineando il valore simbolico dell’appuntamento: “Siamo a 70 anni dalla morte di De Gasperi e ciò che emerge dalla ricerca è la modernità di un pensiero che non ha perso forza. La sua visione delle libere professioni si radica nella dottrina sociale della Chiesa, e le concepisce come espressione di una comunità responsabile, non come corporazioni chiuse”. La Bacigalupi ha poi illustrato i contenuti principali del report, che ricostruisce l’evoluzione delle professioni tecniche dal dopoguerra a oggi, collegandole alla visione degasperiana del rapporto tra Stato, mercato e corpi intermedi.

Un pensiero politico, quello dello statista trentino, che ha trovato eco nelle parole dell’on. Andrea de Bertoldi (Lega), componente della Commissione Finanze: “De Gasperi non è stato un riformista ideologico, ma un vero riformatore. Ha saputo inserire il concetto di comunità – figlio della dottrina sociale della Chiesa – nella riforma delle libere professioni. Ha segnato la ripresa del nostro Paese. L’insegnamento più attuale? Era un pragmatico: puntava a soluzioni concrete e sostenibili”.

Il cuore del dibattito ha riguardato l’attualità delle professioni tecniche, a partire dai dati della ricerca. Tra il 2009 e il 2019, in Europa il lavoro autonomo tradizionale si è contratto, ma le libere professioni sono cresciute del +24,9%. In Italia, però, tra il 2019 e il 2022 si è registrata una flessione del -4,5%, con oltre 54mila professionisti in meno. Solo nel 2023 si è assistito a una timida ripresa. L’invecchiamento della categoria è un altro nodo: un professionista su due ha più di 48 anni, uno su quattro oltre 57. E i pensionati attivi – chi continua a esercitare pur avendo maturato la pensione – sono quasi triplicati in vent’anni.

Sul versante economico, i segnali sono più incoraggianti. Come ha ricordato Andrea De Maio, presidente della Fondazione Inarcassa, “tra il 2020 e il 2023 il monte redditi del comparto tecnico è cresciuto dell’86,9%: +85,1% per gli ingegneri, +89,7% per gli architetti. Rispetto al 2014, il punto più basso, la crescita è superiore al 100%. È un dato che testimonia la resilienza e la capacità di adattamento del settore”. De Maio ha anche sottolineato la trasformazione in corso nelle forme organizzative: crescono le società di ingegneria e le Stp, mentre calano le società formate solo da iscritti agli albi. “La multidisciplinarietà e l’aggregazione stanno diventando una necessità, non solo un’opzione”.

Ampio spazio è stato dedicato ai temi della digitalizzazione, della sostenibilità e del ricambio generazionale. I professionisti guardano con interesse all’adozione del BIM e dell’intelligenza artificiale, ma segnalano anche i rischi etici e il bisogno di garantire la centralità del fattore umano. Sul fronte ambientale, rigenerazione urbana, prevenzione sismica e gestione del rischio idrogeologico impongono nuove competenze e una governance pubblica più efficace.

La chiusura dell’incontro ha riportato l’attenzione sulla prospettiva storica: nel pensiero di De Gasperi, le professioni non sono solo una categoria produttiva, ma una forma viva di democrazia. Oggi, di fronte alle sfide della transizione ecologica e digitale, quel modello resta un riferimento: capace di tenere insieme competenza, responsabilità e comunità.

Riprese e montaggio a cura di Simone Zivillica