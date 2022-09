Come è cambiato il congedo parentale

Importanti sviluppi sul congedo parentale, esteso anche al coniuge maschio, verranno introdotti con il decreto legislativo n. 105 del 30 giugno 2022, il cui schema è stato approvato. Il testo attua la direttiva dell’Unione Europea 2019/1158 del 20 giugno 2019, sull’equilibrio tra attività professionale e vita familiare per i genitori e i prestatori di assistenza.

Le norme puntano a migliorare la conciliazione tra attività lavorativa e vita privata per entrambi i genitori perseguendo la parità di genere nella gestione del nucleo familiare. La durata del congedo parentale spettante al genitore solo sale da 10 a 11 mesi. Il livello della relativa indennità è del 30% della retribuzione, nella misura di tre mesi intrasferibili per ciascun genitore, per un periodo totale complessivo di sei mesi. C’è poi un ulteriore periodo di tre mesi, trasferibile tra i genitori e fruibile in alternativa tra loro, con un’indennità del 30% della retribuzione.

Previsto il 30% dell’indennità spettante ai genitori, in alternativa tra loro, per il periodo di prolungamento fino a tre anni del congedo parentale per il figlio in condizioni di disabilità grave. Aumenta anche l’età dei bambini per i quali i genitori, compresi affidatari o adottivi, possono chiedere i congedi. Fino ai 12 anni di vita del soggetto. Infine, esteso il diritto all’indennità di maternità alle lavoratrici autonome e alle libere professioniste, anche per gli eventuali periodi di astensione anticipati per gravidanza a rischio.

Importante è, inoltre, l’intervento in merito alla cura della disabilità. In una famiglia mono genitoriale l’unico genitore presente potrà usufruire da solo dei 9 mesi di congedo, sempre entro i primi dodici anni di vita del figlio e con un’indennità del 30% della retribuzione.

Il decreto modifica in parte anche l’articolo 33 della legge 104, riguardante i permessi concessi ai lavoratori con disabilità (in situazione di gravità accertata). Avranno priorità di accesso allo smartworking. E nel richiedere una modalità di lavoro agile tali lavoratori non potranno essere sanzionati, demansionati, licenziati, trasferiti o sottoposto ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro.