Cavalieri del Lavoro, Zobele: “Italia in ripresa, ma servono produttività e Stati Uniti d’Europa”

Un’economia in fase incoraggiante ma con una sfida decisiva ancora aperta: quella della produttività. È il messaggio lanciato da Enrico Zobele, vicepresidente della Federazione nazionale dei Cavalieri del Lavoro, nel suo intervento al Quirinale durante la cerimonia di consegna delle onorificenze ai 25 nuovi Cavalieri nominati il 2 giugno 2025.

“Malgrado il quadro geopolitico, l’economia italiana è in una fase positiva: l’occupazione è ai massimi storici, il debito pubblico è sotto controllo e lo spread resta contenuto”, ha detto Zobele. “Per proseguire su questa strada serve però un investimento massiccio in settori e tecnologie innovative, capaci di modificare in profondità i processi produttivi.”

Il vicepresidente ha ricordato come la cerimonia “getti un ponte tra generazioni, unendo la vita di chi fa impresa all’impegno e alla promessa dei giovani Alfieri del Lavoro”, e ha richiamato l’urgenza di affrontare con consapevolezza le trasformazioni legate all’intelligenza artificiale, alla transizione energetica e al cambiamento demografico. “Senza l’apporto dell’immigrazione saremmo circa otto milioni in meno – ha sottolineato -. Serve investire nel capitale umano, nell’inclusione e nella capacità di attrarre nuove energie dall’esterno.”

Zobele ha ribadito anche la vocazione europea dei Cavalieri del Lavoro: “L’Europa è la nostra casa comune e il nostro destino. È tempo di completare il percorso dei padri fondatori, dando vita agli Stati Uniti d’Europa. Torniamo a essere pionieri e non rassegniamoci a ruoli di retroguardia.”

Un passaggio è stato dedicato alla responsabilità delle imprese: “Buona impresa e buon lavoro sono la via maestra per costruire crescita e coesione. Siate esempio concreto della funzione sociale dell’impresa – ha detto – per consegnare alle nuove generazioni un’Italia e un’Europa migliori.”

Nel corso della cerimonia è stato ricordato anche Maurizio Sella, che conclude oggi per scadenza statutaria il suo mandato di presidente della Federazione. “Desidero rivolgere a Maurizio, che non può essere presente per una indisposizione, il nostro più affettuoso ringraziamento e rappresentargli tutta la nostra vicinanza”, ha dichiarato Zobele. L’elezione del nuovo presidente è in programma nel pomeriggio a Palazzo Altieri.