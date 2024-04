Si è aperto ieri mattina a L’Aquila il percorso di informazione e formazione “Costruiamo il futuro, progettiamo il presente” promosso dall’Agenzia Italiana per la Gioventù e dal Commissario Straordinario del Governo per la riparazione e la ricostruzione del 2016. Il progetto, dedicato ai giovani delle aree colpite dal sisma, ha visto coinvolti oltre cento ragazzi dei licei del capoluogo abruzzese. Con un ospite d’onore, il Ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi.

“Mattinate come questa sono fondamentali perché aiutano a costruire o a ricostruire la fiducia”, ha detto il Ministro. “Lo ripeto incessantemente perché si comprenda che questo Governo vuole andare incontro ai bisogni, ai bisogni, alle necessità, alle esigenze e alle preoccupazioni che si manifestano anche a livello giovanile”.

Il progetto parte dall’Aquila ma, anche grazie al supporto di InformaGiovani ed Eurodesk, verrà portato avanti nelle prossime settimane nelle varie aree colpite dal terremoto. Il percorso mira non solo a sensibilizzare sulle attività di valorizzazione del territorio, ma anche a far comprendere ai giovani l’importanza di programmi europei come Erasmus+ Gioventù e Sport e Corpo Europeo di Solidarietà, gestiti dall’Agenzia Italiana per la Gioventù (AIG).

“Sono programmi che mirano alla solidarietà, all’impegno e alla cittadinanza attiva dei giovani per contribuire a un cambiamento positivo della società”, ha dichiarato il Commissario Straordinario dell’AIG, Federica Celestini Campanari. “Negli eventi organizziamo dei workshop proprio per ‘dare forma’ alle idee dei ragazzi e facilitare l’accesso ai programmi. Il tutto mentre ridiamo vita all’aggregazione e alla partecipazione giovanile nelle aree colpite dal terremoto”.

“Quella lanciata oggi è un’iniziativa di grande utilità e importanza, impreziosita dalla presenza del Ministro Abodi, perché i giovani sono il nostro presente, che già immagina e costruisce il domani”, ha commentato il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione e la ricostruzione del sisma del 2016, Guido Castelli. “Nostro dovere è quello di accompagnarli in questo percorso verso il futuro, tramandando al contempo l’identità e la memoria dei nostri territori”.

Presenti anche il vicepresidente del Consiglio regionale d’Abruzzo Marianna Scoccia, che ha definito l’incontro un’occasione “fondamentale” affinché politica e istituzioni “creino opportunità e percorsi validi al fine di consentire ai giovani di poter costruire il futuro e tornare ad avere fiducia nel nostro Paese”, e l’Assessore alle Politiche Giovanili del Comune dell’Aquila Ersilia Lancia, che si è detta “molto soddisfatta di questa iniziativa che, sebbene essenzialmente rivolta ai giovani, in realtà rappresenta un racconto autentico di resilienza che le istituzioni dall’Aquila possono fare proprio al fine di condividerlo con tutta la Nazione”.

Le prossime tappe? Marche, Umbria e Lazio.