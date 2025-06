Si è aperto ieri a Roma, presso l’Auditorium dell’Agenzia Spaziale Italiana, il IV Incontro delle Agenzie Spaziali dei Paesi membri dell’Organizzazione Internazionale Italo-Latino Americana (IILA). L’evento, realizzato in collaborazione con ASI e con il supporto del Ministero degli Esteri (MAECI), si inserisce nel programma “Lo spazio al servizio della ricerca, dell’innovazione e dello sviluppo sostenibile in America Latina”, attivo dal 2020.

L’edizione 2025, intitolata “Cooperare per implementare azioni concrete e fare fronte alle sfide comuni”, consolida un percorso di dialogo avviato con successo negli anni scorsi in Italia, Brasile e Cile. Al centro del confronto, il potenziale delle tecnologie spaziali in settori chiave: ambiente, salute, ricerca e formazione.

A inaugurare i lavori è stato il Vice Ministro degli Esteri Edmondo Cirielli, che ha sottolineato il ruolo strategico della cooperazione con l’America Latina, anche in ambito spaziale. Con lui, tra gli altri, il presidente dell’ASI Teodoro Valente, il segretario generale dell’IILA Antonella Cavallari e il presidente dell’organizzazione Carlos Eugenio García de Alba Zepeda, ambasciatore del Messico in Italia.

«Le attività spaziali sono oggi fondamentali per molti aspetti della vita quotidiana, dall’agricoltura alla sicurezza, fino al monitoraggio ambientale» ha ricordato Cavallari, evidenziando anche il lavoro di formazione promosso da IILA, che ha coinvolto oltre 300 tecnici latinoamericani. Valente ha sottolineato il significato “simbolico e operativo” dell’incontro, in vista della presidenza italiana del Comitato ONU per l’uso pacifico dello spazio (COPUOS) nel biennio 2026-2027.

La giornata si è chiusa con due panel su ambiente e sanità, mentre il programma proseguirà fino al 6 giugno, nella sede IILA, con focus su sicurezza alimentare e capacity building. Giovedì e venerdì, le delegazioni visiteranno alcune eccellenze italiane del settore, per promuovere sinergie tra imprese e startup dei due continenti.