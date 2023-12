Geopolitica e sicurezza, cosa fa esattamente un sottomarino

Quando non si parla di guerra, quasi tutti abbiamo un’idea, pur vaga, di quale sia la funzione un aereo militare, di una nave della Marina o di altri veicoli bellici. Probabilmente è più sfumata la consapevolezza riguardo all’attività di un sottomarino. Questo mezzo, poderoso, affascinate e anche oscuro, è ben presente nell’immaginario cinematografico e letterario, meno invece in quello geopolitico e della sicurezza.

Le scarse conoscenze sono giustificate proprio dal fatto che un sottomarino. per essere efficace, deve risultare misterioso e non visibile. Eppure oggi i suoi utilizzi si stanno espandendo e divengono sempre più importanti nella salvaguardia del nostro sistema civile e politico.

La sicurezza

Questo mezzo subacqueo, infatti, non solo serve ad intercettare attacchi nemici o a fare sminamento, ma anche a difendere le infrastrutture chiave, innanzi tutto i cavi in fibra ottica di internet (il 95% dei quali si trova sotto il fondale) e i gasdotti. Inoltre, data la riscoperta degli abissi come risorsa di materie prime, i sottomarini presidiano le Zone economiche esclusive (Zee), ovvero spazi marittimi di cui gli Stati si attestano – a volte con non poca arbitrarietà – la competenza indivisibile.

Seabed warfare

È definito “Seabed Warfare” tutto l’insieme di attività militari finalizzate a proteggere le infrastrutture subacquee, prevenendole da sabotaggi e da attività di intelligence come l’intercettazione di informazioni audio e digitali. La buona riuscita delle operazioni di sicurezza, determina dei deficit di comunicazione a danno dell’avversario e il loro successo è considerato di grande valore. Una difesa di questo tipo, in questa fase storica è imprescindibile, eppure per anni è stata di difficile attuazione poiché servivano mezzi studiati ad hoc e più piccoli. Adesso tale problema è ampiamente superato grazie all’avanzamento della tecnologia.

I limiti

L’intelligenza artificiale permetterà di collegare dati provenienti da fonti diverse, monitorando il comportamento di navi sospette. Tuttavia bisogna sapere che nel campo subacqueo i limiti tecnici sono ancora parecchio rilevanti in confronto ai problemi che possono avere i dispositivi aerei, terrestri e spaziali. In acqua la trasmissione dei segnali elettromagnetici e sonori è molto difficoltosa, aspetto che va ad aggiungersi alla non sufficiente mappatura dei fondali, così come allo scarso studio della relativa morfologia. A ciò si sta cercando di ovviare con l’utilizzo di droni subacquei, soprattutto per le missioni più pericolose e poco sostenibili psicofisicamente dagli umani, e attraverso navi a cui i droni sono allacciati in modo da poter scambiare i dati e mantenere l’alimentazione. Un’altra soluzione che si sta valutando è quella di creare stazioni subacquee nelle aree critiche a difesa delle infrastrutture, dove sottomarini e droni, collegati fisicamente a una stazione di controllo a terra, possano svolgere missioni prolungate.

La speranza più grande è che in futuro, grazie all’IA, i mezzi sottomarini riescano ad agire in modo coordinato prendendo anche decisioni autonome in base alle informazioni immagazzinate, individuando automaticamente i bersagli. In tal senso resta fondamentale lo sviluppo del machine learning e dell’analisi dei dati, condivisi in un network e organizzati da una centrale.

Come si muove l’Italia

Si capisce quanto l’ambito sottomarino sia di estremo interesse per gli Stati, certi di voler continuare sulla strada degli investimenti e della ricerca. Non è da meno l’Italia, che proprio in questi giorni ha inaugurato il Polo Nazionale della Subacquea a La Spezia, in cui sarà massiccio il contributo di Fincantieri e Leonardo, assieme ovviamente alla Marina militare. Le opportunità sono ottime e variegate, non solo appunto a beneficio della Marina ma anche come supporto alle industrie, alle start-up innovative e ai centri di ricerca, sia accademici che privati. Lo sforzo può portare alla creazione di efficaci apparecchiature tecnologiche: oltre ai sottomarini e ai droni si pensi ad esempio ai sensori. Tutte scoperte che migliorano allo stesso tempo la sfera sociale e miliare. Secondo la stessa logica che ci sta facendo guardare pure sopra i nostri occhi, verso lo spazio. I cieli e i mari hanno ancora tanto da darci.