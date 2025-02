Periscopio – A tavola con l’innovazione: Carlo Carollo racconta il cambiamento con TheFork

La ristorazione si trasforma, e non solo grazie a Masterchef. Digitalizzazione, sostenibilità e personalizzazione stanno riscrivendo le regole del settore. Come possono i ristoratori affrontare queste nuove sfide e coglierne le opportunità? E in che modo TheFork si evolve per supportare ristoranti e clienti in questo contesto di continuo cambiamento?



Ne abbiamo parlato a Periscopio insieme a Carlo Carollo, Country Manager Italy & DACH di TheFork, piattaforma che unisce ristoranti e clienti con strumenti e soluzioni per migliorare l’esperienza di entrambi. Conduce Axel Donzelli.