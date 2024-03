Modello Stazione Spaziale Internazionale per la pace sulla Terra

Possiamo continuare a guardare alle stelle e a pensare alla pace. Da tempo Russia, Stati Uniti, Unione Europea e Giappone collaborano molto bene e in sintonia quando si tratta di missioni spaziali. E continuano a farlo nonostante i conflitti sulla Terra. Lo dimostra il sereno recente passaggio del comando della Stazione Spaziale avvenuto lo scorso 10 marzo tra l’astronauta dell’Agenzia Spaziale Europea, Andreas Mogensen, e il russo Oleg Kononenko. Lo conferma la composizione degli equipaggi abitanti da tempo la Stazione. Siamo all’alba della Crew numero 8 e NASA per gli USA, ESA per l’UE, Roscosmos per la Russia e Jaxa per il Giappone hanno sempre collaborato senza problemi. Nonostante gli 11 inquilini della casa Stazione Spaziale cambino spesso e le condizioni di vita a bordo del laboratorio di microgravità non siano così agevoli. Si potrebbe prendere a modello la collaborazione sulla Stazione Spaziale per rincorrere la pace per i conflitti in Ucraina e Medio Oriente sulla Terra.

Il lancio dell’equinozio di primavera

L’astronauta della NASA Tracy Dyson, il cosmonauta russo Roscosmos Oleg Novitskiy e la bielorussa (prima della storia) Marina Vasilevskaya raggiungeranno la Expedition 70 a bordo della Stazione Spaziale Internazionale. La missione sarà interamente coperta dalla NASA e il lancio della Soyuz-MS 25 avverrà dal Kazakistan giovedì 21 marzo. Dyson trascorrerà 6 mesi a bordo della Stazione come ingegnere di volo delle Expedition 70 e 71, per poi tornare sulla Terra a settembre insieme ad Oleg Kononenko e Nikolai Chub, che completeranno una missione di un anno sul laboratorio.

Mission Crew 8: cosa studiano gli astronauti a bordo della ISS

Oltre 200 esperimenti scientifici. Tutti con lo stesso obiettivo: permettere all’uomo l’esplorazione di cosa c’è oltre l’orbita terrestre. Dalla crescita di organoidi cerebrali (cervelli semplificati in miniatura coltivati in laboratorio) ai test sugli effetti delle radiazioni UV e della microgravità sulla crescita delle piante. Ma c’è di più. L’equipaggio Crew 8 potrebbe essere il primo ad accogliere la missione con equipaggio del Boeing Starliner e il primo volo cargo del Dream Chaser della compagnia Sierra Space. Incredibile ma vero. Servirà da esempio a chi sta rincorrendo la pace sulla Terra?