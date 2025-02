Il web come opportunità, lo scopo dell’Internet Safer Day

Il Safer Internet Day (SID) è in programma oggi in tutta Italia, sulla scia della giornata mondiale dedicata alla promozione di un uso sicuro e responsabile di Internet; fu istituita dalla Commissione Europea. Quest’anno l’evento portante si tiene presso il Teatro “Ambra Jovinelli” di Roma e sarà trasmesso in diretta streaming per coinvolgere scuole e istituzioni in tutta Italia.

Il rapporto dei giovani con l’IA

Uno dei temi centrali dell’edizione 2025 è l’Intelligenza Artificiale (IA) e il suo impatto sulla vita dei giovani. Secondo una recente indagine condotta nell’ambito del progetto Generazioni Connesse, l’84% degli studenti ha utilizzato applicazioni basate su IA generativa, come ChatGPT, per creare contenuti, con un aumento significativo rispetto al 65% dell’anno precedente. Tuttavia, solo il 33% di loro comprende concetti come deep learning e machine learning, evidenziando una lacuna nella comprensione dei meccanismi sottostanti queste tecnologie.

Troppo tempo online

Un’altra questione rilevante riguarda la gestione del tempo online. Il 44% degli adolescenti dichiara di essere connesso tra le 3 e le 4 ore al giorno, un dato in leggera diminuzione rispetto agli anni precedenti. Interessante è anche la diminuzione dell’uso dei social come fonte di informazione, passato dal 43,8% nel 2024 al 39,9% nel 2025, mentre aumenta l’utilizzo di app di siti di news, dal 13,9% al 15,2%.

Le strategie in campo

In termini di policy, il Digital Services Act, entrato in vigore a febbraio 2024, sta rivoluzionando l’approccio delle grandi piattaforme digitali nei confronti dei minori. Il principio fondamentale è che “ciò che è illegale offline è illegale anche online”. Le principali novità includono il divieto di pubblicità profilata per i minori, maggiore trasparenza nei contenuti pubblicitari, obblighi più stringenti per la rimozione di contenuti falsi o pericolosi, e il divieto di utilizzo di “dark pattern” nella progettazione delle piattaforme per i minori.

Le tre priorità

Il Garante per la protezione dei dati personali ha individuato tre priorità per un’agenda digitale dedicata a bambini e adolescenti: educazione digitale, protezione dei dati personali e promozione di un ambiente online sicuro. L’obiettivo è garantire che i giovani possano sfruttare le opportunità offerte dalla rete, riducendo al minimo i rischi associati.

Il Safer Internet Day 2025 rappresenta un’importante occasione per riflettere sull’uso consapevole della rete e sul ruolo attivo di ciascuno nella creazione di un ambiente digitale positivo e sicuro. La collaborazione tra istituzioni, scuole, famiglie e aziende è fondamentale per promuovere una cultura digitale responsabile e garantire che Internet sia uno spazio sicuro per tutti.