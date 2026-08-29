Chi paga le garanzie che devono rendere sicure le infrastrutture pubbliche digitali? Chi controlla che vengano rispettate nel tempo? E come si evita che principi condivisi a livello internazionale restino soltanto sulla carta? Sono alcune delle domande a cui proveranno a rispondere i nuovi DPI Safeguards Working Groups 2026-2027, promossi dall’United Nations Office for Digital and Emerging Technologies (ODET) e dall’UNDP. Le candidature sono aperte fino al 13 settembre dell’anno in corso. Al centro dell’iniziativa. le Digital Public Infrastructure (DPI), infrastrutture che stanno crescendo su scala globale, e soprattutto le garanzie che devono accompagnarne lo sviluppo. Per le Nazioni Unite, infatti, stabilire principi comuni non basta: la sfida è tradurli nelle scelte concrete dei governi, dal finanziamento alla governance, fino agli standard tecnici e ai sistemi di controllo.

L’esperienza dei Paesi che hanno già avviato queste infrastrutture – si legge nella documentazione ufficiale – fa emergere tre esigenze: Commitment, Capacity e Capital. In altre parole, servono volontà politica, competenze e risorse economiche. Il modo in cui uno Stato finanzia le proprie DPI e le decisioni prese sul piano tecnico, normativo, istituzionale e operativo possono determinarne la sostenibilità nel lungo periodo e incidere sulla fiducia della popolazione. È soprattutto sul nodo delle risorse che l’Onu richiama l’attenzione. Le garanzie devono trovare spazio nella gestione delle finanze pubbliche, nei sistemi nazionali di procurement e nei cicli di finanziamento delle banche multilaterali di sviluppo. Una prospettiva che sposta il dibattito dalla definizione dei principi alla domanda più difficile: come renderli applicabili e sostenibili nel tempo. I gruppi lavoreranno per dieci mesi, da ottobre 2026 ad agosto 2027, e contribuiranno alla definizione di indicazioni operative su finanziamento, gestione delle finanze pubbliche, governance e standard tecnici. Il lavoro confluirà in due documenti: una guida pratica, la Guidance on Building DPI with Safeguards, pensata anche per chi opera nei ministeri delle Finanze, della Pianificazione e dell’ICT, e la versione 3.0 dell’Universal DPI Safeguards Framework, aggiornata sulla base dei contributi raccolti attraverso il confronto tra diversi stakeholder.

Due i profili ricercati. Il primo gruppo sarà composto da funzionari pubblici e policymaker coinvolti nell’implementazione delle DPI e nel coordinamento tra amministrazioni. Il secondo riunirà esperti tecnici e consulenti strategici, ma anche rappresentanti della società civile, finanziatori filantropici, donatori bilaterali e specialisti di monitoraggio, valutazione, audit, standard aperti e misurazione dell’impatto sociale. Complessivamente saranno sei le aree tematiche sulle quali verterà il lavoro che verrà sintetizzato attorno a quattro fronti: finanziamento e architettura del capitale, coordinamento istituzionale, partnership tra governi e società civile e governance, monitoraggio, valutazione e apprendimento. Anche chi non entrerà nei gruppi potrà contribuire, presentando esperienze nazionali, mettendo a disposizione strumenti e risorse, partecipando alle consultazioni pubbliche sulle bozze o collaborando a incontri tecnici regionali. Prima della chiusura delle candidature, il 2 settembre è inoltre previsto un webinar di presentazione.