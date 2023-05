Informare tramite i meme, il caso AQTR. Intervista con Mattia Angeleri

Chi non conosce la pagina Instagram Aggiornamenti quotidiani dalla terza repubblica? Si tratta di uno dei profili più seguiti sui social, con 159mila follower interessati ai commenti instant realizzati con i meme. Un’immagine che racconta una storia, in fondo. Ed è una nuova forma di comunicazione che anche in politica è stata sposata da un po’. E come per tutte le nuove forme di comunicazione, anche in questo caso The Watcher Post ha analizzato il fenomeno. E lo abbiamo fatto intervistando il fondatore della pagina, Mattia Angeleri, nel nostro format Periscopio, a cura di Axel Donzelli, dai nostri uffici di Milano.