33 Bi-Mu, la robotica industriale pronta a stupire alla Fiera di Milano

Manca poco alla 33esima edizione della Biennale della Robotica industriale. La rassegna è in programma dal 12 al 15 ottobre a Milano – Fiera di Rho – ed oggi è stata presentata in una conferenza stampa.

Alla 33.Bi-Mu (questo l’acronimo della manifestazione) si parla appunto di macchine utensili. Per la precisione, dispositivi da asportazione, deformazione, additive, robot, manifattura digitale e automazione, tecnologie abilitanti e subfornitura. L’iniziativa mira ad essere un punto di riferimento, e nondimeno un punto di mediazione commerciale, per le tante imprese che necessitano di un ammodernamento delle proprie linee e sono disponibili ad investire in nuova tecnologia di produzione. I prodotti di ultima generazione coprono appunto questa domanda di mercato che si espande nel mondo e, dopo gli anni della pandemia, è destinata a crescere ancora.

Accanto alle macchine e ai sistemi, cuore dell’esposizione, 33.Bi-Mu proporrà un focus speciale su 5 temi tecnologici, per 5 aree espositive. A rappresentare l’intero ecosistema di settore: “RobotHeart“, patrocinata da Siri e dedicata al mondo della robotica; “Bi-Mu Digital, focalizzata su mondo dell’Itc e delle tecnologie per la connettività; Bi-Mu Additive patrocinata da Aita e dedicata alle tecnologie additive; Methology e testing centrata su sistemi, macchine di prova e misura e controllo qualità. Infine, Bi-Mu Logistics dedicata alla logistica per l’industria meccanica.

Fitto anche il calendario di incontri di approfondimento culturale tematico a cura degli organizzatori e degli espositori. Accanto alle presentazioni delle novità esposte in fiera, troveranno spazio incontri incentrati sui temi di maggior interesse per gli operatori del settore. Tra questi particolare rilevanza avranno la digitalizzazione e la sostenibilità, in risposta alle nuove linee dettate dalla transizione 4.0 e dall’approccio previsto dai criteri ESG, sempre più rilevanti per chi opera nel mondo dell’industria.

Grande novità di questa edizione è poi la piena concomitanza di 33.BI-MU, in scena nei padiglioni 9-11; 13-15, con Xylexpo, biennale internazionale delle tecnologie per la lavorazione del legno e dei componenti dell’industria del mobile, che occuperà i padiglioni antistanti (22-24; 14-18), creando così un unico comprensorio con totale e reciproca permeabilità di ingresso dei due eventi espositivi.

Attesi circa 100.000 visitatori per un evento dall’attrattiva ormai indubbia.