All’Auditorium della Tecnica di Roma si è svolto l’evento dedicato agli studenti degli ITS Academy con i protagonisti del settore cyber, promosso dopo la sottoscrizione della Convenzione Quadro nazionale tra il Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Servizio Polizia Postale e per la Sicurezza Cibernetica – e la Rete Fondazioni ITS Italia.

L’iniziativa ha rafforzato la sinergia tra il sistema della sicurezza pubblica e quello dell’alta formazione tecnica, con l’obiettivo di sviluppare competenze specialistiche nel settore ICT e nella sicurezza cibernetica, in coerenza con la Strategia Nazionale di Cybersicurezza 2022–2026. L’accordo ha puntato a tradurre le linee strategiche in effetti concreti sul piano formativo e occupazionale.

Nel corso della mattinata è stato sottolineato come l’intesa abbia aperto nuove opportunità per gli studenti degli ITS Academy, chiamati a svolgere un ruolo centrale nella costruzione delle professionalità necessarie a presidiare e proteggere l’ecosistema digitale del Paese. Tra le figure emergenti, è stata richiamata anche quella dell’ispettore cyber della Polizia di Stato, profilo professionale sempre più strategico nel contrasto alle minacce informatiche.

Le iniziative congiunte – di carattere formativo, informativo e divulgativo – hanno mirato a rafforzare il raccordo tra percorsi di eccellenza, fabbisogni del mercato del lavoro e priorità nazionali in materia di resilienza e sicurezza delle infrastrutture digitali.

L’evento si è aperto con i saluti di Riccardo Di Stefano, vicepresidente di Confindustria, ed è proseguito con gli interventi del dirigente superiore della Polizia di Stato Ivano Gabrielli, direttore del Servizio Polizia Postale e per la Sicurezza Cibernetica, e dell’ingegner Guido Torrielli, presidente della Rete Fondazioni ITS Italia.

A seguire, rappresentanti istituzionali ed esperti del settore hanno illustrato scenari evolutivi, competenze richieste e prospettive di carriera nel comparto cyber, offrendo agli studenti un quadro aggiornato sulle trasformazioni in atto.

La giornata è proseguita con workshop tematici nell’area espositiva: oltre 700 studenti hanno avuto la possibilità di confrontarsi direttamente con istituzioni e realtà professionali di riferimento, approfondendo percorsi di specializzazione e opportunità di inserimento nel settore ICT e della cybersicurezza.