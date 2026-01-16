Si è aperta oggi la 47ª edizione di SIGEP World 2026 – The World Expo for Foodservice Excellence, l’appuntamento internazionale più importante per il mondo del gelato, pasticceria, cioccolato, caffè, panificazione e pizza, ospitato al Rimini Expo Centre fino a martedì 20 gennaio. La manifestazione, organizzata da Italian Exhibition Group (IEG), conferma la sua posizione di hub globale per innovazione, tendenze e business nel settore del foodservice professionale.



L’edizione di quest’anno si presenta con numeri da record: oltre 1.300 brand espositivi e una forte componente internazionale, con partecipanti provenienti da decine di Paesi e una crescita stimata tra il 28% e il 33% della presenza straniera rispetto all’anno scorso. La cerimonia d’apertura, svoltasi nella Vision Plaza – Cupola Cagnoni, ha visto interventi istituzionali e di settore di primo piano, tra cui rappresentanti regionali, dirigenti di ICE Agenzia e i vertici di IEG.



Nei prossimi giorni si attende anche la visita del ministro dell’Agricoltura, Francesco Lollobrigida. SIGEP World 2026 non è solo fiera espositiva ma un laboratorio di contenuti: i padiglioni ospitano special projects e piattaforme tematiche che raccontano l’evoluzione del settore.



Tra questi, il Luxury Hotel Food Experience, dedicato all’ospitalità di alto livello; il Sustainability District, con focus su filiere etiche e sostenibili; Innovation Bar, che esplora l’uso di tecnologie come l’IA nel mondo dei bar; e progetti come Gelato Meets Chains e Pizza (R)evolution, che puntano a integrare prodotti simbolo del Made in Italy nei grandi format internazionali. Oltre all’innovazione, SIGEP World ribadisce la sua vocazione internazionale: India è il Paese ospite della 47ª edizione, con una delegazione di operatori e buyer, mentre programmi di networking e Top Buyer favoriranno incontri tra decision maker globali e realtà espositrici.



Per professionisti, imprenditori e operatori del settore, SIGEP World 2026 si conferma come piattaforma essenziale per comprendere i trend che guideranno il mercato nei prossimi anni e per costruire relazioni commerciali a livello globale.