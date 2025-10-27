Osterie, Slow Food incorona l’Emilia-Romagna, la lista dei premiati

In attesa delle stelle Michelin, dopo forchette e bicchieri, arrivano anche le chiocciole di Slow Food a indicare le migliori osterie d’Italia. La guida, giunta alla 36ª edizione, celebra la varietà e la ricchezza delle cucine regionali italiane, puntando su una qualità accessibile. Per realizzarla, 250 collaboratori di Slow Food hanno recensito 1.980 locali, tra i quali 337 hanno ottenuto la chiocciola, simbolo di eccellenza gastronomica, calore dell’ambiente e qualità dell’accoglienza.

In Emilia-Romagna le chiocciole sono 24 (21 confermate e 3 nuove). Le province di Bologna, Modena e Piacenza guidano la classifica regionale, con 5 riconoscimenti ciascuna, seguite da Forlì-Cesena con tre osterie premiate. L’Emilia nel complesso supera la Romagna — che conta solo quattro locali segnalati — ma, nonostante l’altissima qualità della Food Valley, la regione non si colloca al vertice nazionale per numero di segnalazioni.

Il primato spetta al Piemonte, con 187 locali recensiti, seguito da Campania (169) e Toscana (163). Tuttavia, se si considera solo il numero delle chiocciole, la Campania passa in testa con 39 osterie premiate, seguita da Toscana (30) e Piemonte (29).

Osterie dell’Emilia-Romagna segnalate da Slow Food

Bologna e provincia

Trattoria di Via Serra – Bologna

Amerigo dal 1934 – Valsamoggia

La Zaira – Valsamoggia (nuova entrata)

Trattoria del Borgo – Valsamoggia

La Roverella – Zola Predosa

Modena e provincia

La Lanterna di Diogene – Bomporto

Entrà – Finale Emilia

La Vecchia Scuola – Montese (nuova entrata)

Osteria di Rubbiara – Nonantola

Il Cantacucco – Zocca

Piacenza e provincia

Da Faccini – Castell’Arquato

Antica Locanda del Falco – Gazzola

Antica Trattoria Cattivelli – Monticelli d’Ongina

Osteria Pavesi – Podenzano

Caffè Grande – Rivergaro

Parma e provincia

Campanini – Busseto

Locanda Mariella – Calestano

Reggio Emilia e provincia

Badessa – Casalgrande

Arrogant Pub – Reggio Emilia

Ferrara e provincia

Da Noemi – Ferrara

Forlì-Cesena e provincia

La Campanara – Galeata

Osteria dei Frati – Roncofreddo

Ossteria! – Savignano sul Rubicone (nuova entrata)

Ravenna e provincia