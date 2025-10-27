Food
Osterie, Slow Food incorona l’Emilia-Romagna, la lista dei premiati
Di Giuliana Mastri
In attesa delle stelle Michelin, dopo forchette e bicchieri, arrivano anche le chiocciole di Slow Food a indicare le migliori osterie d’Italia. La guida, giunta alla 36ª edizione, celebra la varietà e la ricchezza delle cucine regionali italiane, puntando su una qualità accessibile. Per realizzarla, 250 collaboratori di Slow Food hanno recensito 1.980 locali, tra i quali 337 hanno ottenuto la chiocciola, simbolo di eccellenza gastronomica, calore dell’ambiente e qualità dell’accoglienza.
In Emilia-Romagna le chiocciole sono 24 (21 confermate e 3 nuove). Le province di Bologna, Modena e Piacenza guidano la classifica regionale, con 5 riconoscimenti ciascuna, seguite da Forlì-Cesena con tre osterie premiate. L’Emilia nel complesso supera la Romagna — che conta solo quattro locali segnalati — ma, nonostante l’altissima qualità della Food Valley, la regione non si colloca al vertice nazionale per numero di segnalazioni.
Il primato spetta al Piemonte, con 187 locali recensiti, seguito da Campania (169) e Toscana (163). Tuttavia, se si considera solo il numero delle chiocciole, la Campania passa in testa con 39 osterie premiate, seguita da Toscana (30) e Piemonte (29).
Osterie dell’Emilia-Romagna segnalate da Slow Food
Bologna e provincia
- Trattoria di Via Serra – Bologna
- Amerigo dal 1934 – Valsamoggia
- La Zaira – Valsamoggia (nuova entrata)
- Trattoria del Borgo – Valsamoggia
- La Roverella – Zola Predosa
Modena e provincia
- La Lanterna di Diogene – Bomporto
- Entrà – Finale Emilia
- La Vecchia Scuola – Montese (nuova entrata)
- Osteria di Rubbiara – Nonantola
- Il Cantacucco – Zocca
Piacenza e provincia
- Da Faccini – Castell’Arquato
- Antica Locanda del Falco – Gazzola
- Antica Trattoria Cattivelli – Monticelli d’Ongina
- Osteria Pavesi – Podenzano
- Caffè Grande – Rivergaro
Parma e provincia
- Campanini – Busseto
- Locanda Mariella – Calestano
Reggio Emilia e provincia
- Badessa – Casalgrande
- Arrogant Pub – Reggio Emilia
Ferrara e provincia
- Da Noemi – Ferrara
Forlì-Cesena e provincia
- La Campanara – Galeata
- Osteria dei Frati – Roncofreddo
- Ossteria! – Savignano sul Rubicone (nuova entrata)
Ravenna e provincia
- La Baita – Faenza