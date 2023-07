Fame nel mondo, non si placa il problema. Agenda Onu a rischio

In aumento di 122 milioni le persone nel mondo che stanno soffrendo la fame dal 2019, ora anche a causa della pandemia e dei ripetuti shock meteorologici e conflitti, compresa la guerra in Ucraina, secondo l’ultimo Rapporto sullo stato della sicurezza alimentare e della nutrizione nel mondo (Sofi) pubblicato oggi congiuntamente da cinque agenzie specializzate dell’Onu.

Se le tendenze rimangono come sono, l’obiettivo di sviluppo sostenibile di porre fine alla fame entro il 2030 non sarà raggiunto, come avvertono le principali organizzazioni sovranazionali.

L’edizione 2023 del Rapporto rivela che, lo scorso anno, a soffrire sono stati tra 691 e 783 milioni di persone, con una fascia media di 735 milioni. Ciò rappresenta l’aumento di 122 milioni di persone che abbiamo detto all’inizio.

Africa la più colpita

Ad ogni modo i numeri della fame globale hanno avuto una stabilizzazione tra il 2021 e il 2022, ma ci sono molti posti nel mondo che affrontano crisi alimentari sempre più profonde. Sono stati osservati progressi nella riduzione della fame in Asia e in America Latina, eppure nel 2022 la fame era ancora in aumento nell’Asia occidentale, nei Caraibi e in tutte le sotto-regioni dell’Africa. L’Africa rimane la regione più colpita con una persona su cinque che soffre la fame nel continente, più del doppio della media globale.

Dalla fame all’insicurezza alimentare

Circa il 29,6% della popolazione mondiale, pari a 2,4 miliardi di persone, non aveva un accesso costante al cibo, in base all’indicatore di prevalenza di insicurezza alimentare moderata o grave. Tra questi, circa 900 milioni di persone hanno affrontato una grave insicurezza alimentare.

Nel frattempo, la capacità delle persone di accedere a diete sane è peggiorata in tutto il mondo: più di 3,1 miliardi di persone nel mondo – ovvero il 42 percento – non potevano permettersi una dieta sana nel 2021. Questo parametro è in aumento complessivo di 134 milioni di persone rispetto al 2019.

I bambini

Milioni di bambini sotto i cinque anni continuano a soffrire di malnutrizione: nel 2022, 148 milioni di bambini sotto i cinque anni (22,3%) erano rachitici, 45 milioni (6,8%) erano denutriti e 37 milioni (5,6%) erano in sovrappeso.

«Ci sono raggi di speranza, alcune regioni sono sulla buona strada per raggiungere alcuni obiettivi nutrizionali per il 2030. Ma nel complesso, abbiamo bisogno di uno sforzo globale intenso e immediato per salvare gli obiettivi di sviluppo sostenibile. Dobbiamo costruire la resilienza contro le crisi e gli shock che guidano l’insicurezza alimentare, dal conflitto al clima, ha affermato il segretario generale dell’Onu António Guterres attraverso un videomessaggio durante il lancio del rapporto presso la sede delle Nazioni Unite a New York».

Le chiavi per correggere la rotta sono, credono gli esperti, anche quelle dell’urbanizzazione e i programmi contro il cambiamento climatici, assieme a paini che migliorino le politiche agricole e la permanenza nei mercati dei paesi poveri.