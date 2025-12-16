Carni, al Gruppo BF la maggioranza di Gruppo Martini

Con un comunicato stampa il Gruppo Martini ha annunciato: “Raggiunto un accordo che prevede, ad esito di alcune operazioni societarie, l’acquisizione da parte del Gruppo BF (in particolare la controllata BF International Best Fields Best Food ltd) della maggioranza del Gruppo Martini. L’accordo, come abitualmente accade, è subordinato al verificarsi di alcune condizioni sospensive di carattere normativo e contrattuale, con effetti presumibili a far data da maggio 2026. Questa aggregazione pone le basi per la creazione di un polo agroalimentare unico nel panorama europeo. In tale contesto, Martini avrà un ruolo da protagonista per lo sviluppo, in Italia e all’estero, delle proprie filiere integrate nei settori dei mangimi e delle carni. Al fine di assicurare continuità gestionale e di sviluppo, è stato concordato che il Dott. Antonio Montanari ed il Dott. Filippo Martini continuino a rivestire i ruoli apicali del Gruppo”.

Filippo Martini ha dichiarato: “Nel comparto dei mangimi e delle carni in filiera integrata, il nostro Gruppo è la realtà che è cresciuta di più e meglio in Italia negli ultimi quattro anni. Lo dicono i numeri ed i fatti. Per questo ringrazio tutti i collaboratori”.

Così Antonio Montanari: “La nostra crescita è stata possibile soprattutto grazie alle risorse che operano in Martini, che hanno qualità umane e professionali di altissimo profilo. La sfida che, insieme al Gruppo BF, abbiamo davanti è ancora più grande. Continuare a crescere nei nostri territori, in Italia e sviluppare anche i mercati esteri”.

Il Gruppo, con oltre quindici stabilimenti produttivi di dimensioni rilevanti, presidia e controlla una filiera integrata interamente italiana che ha origine dagli allevamenti e dall’alimentazione dei propri animali e giunge fino alla tavola degli italiani, garantendo il controllo sull’intero processo di trasformazione con un supporto tecnico e scientifico di primissimo livello.

La qualità è uno dei pilastri fondamentali dell’azienda che attua un rigoroso controllo in ogni fase della produzione. Questo approccio consente di lanciare sul mercato prodotti innovativi, capaci di soddisfare le aspettative più elevate dei consumatori.

In tal modo Martini si impegna a cogliere le esigenze in continua evoluzione del mercato, offrendo innovazioni sia nei prodotti che nei servizi, rispettando la materia prima e promuovendo una genuina cultura alimentare.