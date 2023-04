Il tema del gender gap nelle materie Stem, o meglio Steam, includendo il settore artistico, è tra le priorità della politica da tempo. Anche su queste colonne ce ne siamo spesso occupati per documentare le iniziative legislative nate proprio per favorire una maggiore inclusione. Del resto i numeri fanno molto riflettere, basi pensare, ad esempio, che in Italia attualmente solo il 19% dei laureati nelle discipline scientifiche è composto da donne, mentre il 40% sono uomini. La leva, come riconosciuto da più parti, è nella formazione e nell’educazione. E proprio in questa direzione è nata l’iniziativa Girls CodeUp, un progetto aderente al Manifesto di Repubblica Digitale, promosso da Codemotion e dal Gruppo Assicurativo AXA Italia, finalizzato alla sensibilizzazione tech delle giovani generazioni di ragazze. Un progetto a cui hanno partecipato 260 studentesse di 11 scuole superiori di Roma, Torino, Napoli e Bari, che hanno preso parte a una formazione di 250 ore e a 144 laboratori e realizzato complessivamente 1.647 progetti e 111 Metaversi. I risultati sono stati presentati oggi e hanno rivelato, di fatto, un enorme potenziale scientifico, innovativo e tecnologico.

I PROGETTI

Dei progetti realizzati, cinque in particolare si sono distinti per originalità ed efficacia, tra cui due dell’Istituto Armellini di Roma: una rappresentazione della depressione sotto forma di installazione artistica all’interno di un Metaverso sul rapporto della persona con la patologia e il percorso per superarla e un Metaverso strutturato in diversi ambienti, da un bosco a una “stanza delle lampadine”, che invita il visitatore a riflettere sul ruolo terapeutico dell’arte.

Nel loro percorso di formazione, guidate da esperti di Codemotion e AXA Italia, del mondo universitario e delle professioni IT, le studentesse hanno avuto la possibilità di apprendere le basi del coding e realizzare software, applicazioni, ambienti 3D nel Metaverso e nuove idee e servizi sui temi della salute, del benessere e della prevenzione attraverso l’uso consapevole dei dati e delle tecnologie, a partire da uno speciale Dataset (anonimizzato) fornito da AXA Italia a tema Healthcare.

«Innovazione e inclusione sono due pilastri della strategia di AXA e questo è il motivo per cui siamo orgogliosi di essere stati pionieri nel lancio di Girls CodeUp – ha spiegato Giacomo Gigantiello, CEO del Gruppo assicurativo AXA Italia -. Per essere sempre più una data driven company, oltre a investire oltre 150 milioni negli ultimi tre anni in tecnologia, digitalizzazione e data, investiamo sullo sviluppo delle competenze, attraverso collaborazioni di valore con il mondo dell’università e della ricerca e sostenendo concretamente donne che vogliono fare impresa. Per avere un impatto concreto sul futuro, dobbiamo coinvolgere sempre più le nuove generazioni e sostenere le donne che desiderano esplorare le discipline scientifiche, contribuendo a ridurre il gender gap in ambito digitale. In chiave di inclusione e crescita, occorre attivare le risorse migliori della nostra società».

AXA in questo ambito rappresenta una best practice a livello internazionale, non solo per il suo impegno corporate in favore della gender equality, ma anche per l’effettiva presenza di donne nel gruppo.

Ma il problema è ancora irrisolto, come ha chiuarito anche Chiara Russo, Ceo e Co-founder di Codemotion: «Le donne possono dare un grande contributo nelle professioni tech, ma oggi ancora troppo spesso sono lasciate indietro dal settore IT a causa degli stereotipi di genere e dei bias presenti nell’ambito delle materie Steam. Ecco perché con Girls CodeUp abbiamo voluto agire sull’istruzione, perché crediamo che sia il primo tassello del percorso per raggiungere una maggior consapevolezza da parte delle ragazze di quanto la tecnologia sia creativa, divertente e alla loro portata».

Alla presentazione ha partecipato anche Maria Chiara Iannarelli, vicepresidente della commissione Lavoro, Formazione, Politiche Giovanili, Pari Opportunità, Istruzione, Diritto alla Studio della Regione Lazio. Prima insegnante, oggi politica, la sua esperienza è testimone dell’importanza dell’educazione, sin dai cicli scolastici primari. Nel suo intervento si è focalizzata sul contributo fondamentale delle donne nei percorsi Steam e condiviso le iniziative concrete portate avanti dalla Regione Lazio in questo ambito.

Le donne, insomma, sono al centro di una rivoluzione culturale, talvolta lenta, ma non più rinviabile. L’importanza della sfida è stata sottolineata in un editoriale di Cristiana Scelza, presidente di Valore D, proprio su The Watcher Post: “La cura che metteremo nel costruire il nuovo mondo sarà fondamentale, così come fondamentale sarà il ruolo che affideremo – da qui ai prossimi anni – alle ragazze e alle donne nelle Stem: incoraggiarle ad acquisire il linguaggio tecnico-scientifico equivarrà a dotarle di un passaporto universale, a rafforzare la loro libertà e forza di mettersi in gioco. È una sfida che non possiamo tardare a raccogliere: più il progresso sarà partecipato, più il futuro all’orizzonte apparirà equo e sostenibile”.

Nella foto in alto, da sinistra: Maria Chiara Iannarelli, Regione Lazio, Giacomo Gigantiello, Ceo Axa Italia, Chiara Russo, Ceo e co-founder di Codemotion.