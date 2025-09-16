Pet Summit, Salvini: dal 23 settembre cani di grossa taglia in aereo

Oggi è andato in scena il Pet Summit 2025, organizzato da Il Sole 24 Ore, evento di approfondimento interamente dedicato al mondo animale e al rapporto degli animali domestici con l’uomo. Questa mattina, attraverso il panel dedicato a innovazione, ricerca e nuove terapie per il benessere animale, l’Associazione Nazionale Medici Veterinari Italiani ha rinnovato la propria adesione alla manifestazione, evidenziando come l’Italia, con i suoi 65 milioni di animali da compagnia, rappresenti un caso unico in Europa. Una sfida, ma anche una grande opportunità, che richiede alla medicina veterinaria di innovarsi senza perdere di vista la centralità del rapporto uomo–animale.

L’attenzione è stata richiamata sull’urgenza di rivedere il sistema fiscale: non solo per quanto riguarda le detrazioni delle polizze assicurative dedicate agli animali – considerate strumenti fondamentali per rendere più accessibili le cure veterinarie – ma anche per le spese veterinarie dirette. Una fiscalità più equa, con IVA ridotta sulle cure e sugli alimenti per animali da compagnia, potrebbe abbattere gli ostacoli economici, favorire la responsabilità dei proprietari e rafforzare l’approccio One Health, con benefici concreti per le famiglie e ricadute positive sull’economia nazionale.

Inoltre, è stato trasmesso alla platea il video-messaggio di Matteo Salvini, che ha annunciato una serie di novità: «Quello degli animali domestici è un tema indirettamente e grandemente economico oltre che sociale, per tutte le ricadute affettive ed effettive. Voglio ricordare che abbiamo superato il limite vecchio degli 8/10 kg per il trasporto aereo e la notizia ha confortato in Italia e ha fatto discutere nel mondo. E ora posso annunciare che il 23 settembre vi sarà il primo viaggio per i cani di taglia grande in cabina. Ricordo che, inoltre, con il nuovo codice della strada abbiamo inasprito le sanzioni nei confronti di chi abbandona animali lungo l’asse stradale che oltre essere un episodio di assoluta inciviltà mette anche a rischio l’incolumità di animali uomini e mezzi».

Da segnalare anche un cambiamento nei regolamenti per chi lavora al Ministero dei Trasporti. Ancora Salvini: «Sentiremo i sindacati presto, con il responsabile del personale del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, qua a Porta Pia, a Roma, per permettere anche ai dipendenti del Mit di essere accompagnati sul posto di lavoro dai loro amici Pet. La situazione è ancora abbastanza vaga, anche perché si parla di alcune migliaia di persone. Ovviamente ci vuole l’accordo di tutti, perché quando è uscita la notizia della possibilità di portare in cabina, in aereo, i cani sopra gli 8-10 chili, tanta gente è rimasta contenta e sollevata, ma bisogna anche pensare all’altra parte del mondo, che se ne disinteressa o peggio ancora magari se ne infastidisce. Chiaro che poi dipende sempre dal buon senso cercare di capire il testo soprattutto in uno spazio chiuso come quello dell’aereo, dove ci sono tante esigenze. Bisogna sempre usare criterio, ma se ci siamo e si comincia, per me è motivo di orgoglio, oltre che un passo in avanti dal punto di vista della civiltà».