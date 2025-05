Gender equality in azienda: al via la seconda edizione del master di Lefebvre Giuffrè

Non bastano buone intenzioni o slogan ispirazionali: la parità di genere in azienda richiede metodo, competenze e strategie concrete. È con questa visione che torna, dopo il successo della prima edizione, l’Executive Programme Gender Equality Management promosso da Lefebvre Giuffrè e con la direzione scientifica di Florinda Scicolone, responsabile Gender Gap di AIGI e nome di riferimento – a livello nazionale e internazionale – per le normative sulle pari opportunità e la gender compliance.

Il programma, che si svolgerà dal 1° al 3 luglio 2025 tra Roma (in presenza, all’Opificio Italiacamp) e online, propone un percorso intensivo di 26 ore di formazione distribuite su tre giornate. L’obiettivo è ambizioso ma concreto: formare una nuova classe dirigente aziendale con le competenze necessarie a ricoprire il ruolo di Gender Equality Officer, figura sempre più cruciale in un contesto normativo europeo in rapida evoluzione.

L’evento di lancio si è svolto martedì 20 maggio, presso la sede di Ceo For Life, con la direttrice scientifica Florinda Scicolone e con Carola Salvato, Co-Founder e Presidente Global Women in PR Italia.

Con l’entrata in vigore nel 2026 della Direttiva UE sulla trasparenza retributiva, le aziende – pubbliche e private – saranno chiamate a un vero e proprio cambio di paradigma: non sarà più possibile improvvisare. La parità di genere diventa così un asset competitivo, legato alla governance, all’etica, all’employer branding e, naturalmente, alla compliance.

Ed è proprio questa la cifra distintiva dell’Executive Programme: trattare le politiche di genere non solo come responsabilità sociale (la “S” di ESG), ma come governance strategica (la “G”), da integrare nei Comitati di Sostenibilità e nei processi decisionali trasversali che coinvolgono le direzioni Legal, HR, Comunicazione, Compliance e Sustainability.

La qualità scientifica del programma è confermata da una faculty di altissimo livello, composta da docenti universitari, giuristi d’impresa, esperti di compliance e advisor in gender equality, insieme a testimonial di grande prestigio: tra loro Simona Alberini (ABB), Elena Bottinelli (Gruppo San Donato), Claudia Cattani (BNL BNP Paribas), Francesca Mariotti (Almaviva), Elisa Zambito Marsala (Intesa Sanpaolo) e Francesca Pili (Gruppo FNM), solo per citarne alcuni.

L’iniziativa è patrocinata da AIGI – Associazione Italiana Giuristi d’Impresa, AITRA, Fondazione Marisa Bellisario, Ceo For Life e Global Women in PR Italy, a conferma della rilevanza trasversale del tema e della volontà di radicare il cambiamento nel tessuto istituzionale e imprenditoriale del Paese.

Apre il programma la Direttrice Formazione di Lefebvre Giuffrè Elisa Bettini, insieme a Florinda Scicolone e ai rappresentanti delle associazioni patrocinanti. Tra le presenze attese anche Lella Golfo, Presidente della Fondazione Marisa Bellisario e prima firmataria della legge Golfo-Mosca, simbolo del cammino normativo italiano in materia di parità nei CdA.

In vista dell’avvio dell’Executive, il 20 maggio dalle 16.00 alle 17.00 si terrà l’Open Day online: un’occasione per ascoltare Florinda Scicolone fare il punto sullo stato dell’arte della parità di genere in Italia e per scoprire le novità di questa seconda edizione. Perché la parità, oggi più che mai, è anche una questione di competenza.

Riprese e montaggio a cura di Simone Zivillica