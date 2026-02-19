Euro digitale, la Bce vuole che sia anche inclusivo

La BCE ha siglato un accordo di collaborazione con la Fondazione ONCE per la Cooperazione e l’Inclusione Sociale delle Persone con Disabilità, per promuovere, sviluppare e garantire che l’app per l’euro digitale sia facilmente accessibile a tutti, comprese le persone con disabilità o con competenze digitali limitate e gli anziani.

La collaborazione verterà su tre aree principali: consulenza tecnica sui requisiti e le funzionalità di accessibilità dell’app per l’euro digitale, progettazione dell’app per l’euro digitale ed i test per l’accessibilità delle funzionalità dell’app una volta disponibili i primi prototipi.

“Accessibilità e inclusione non sono caratteristiche opzionali, ma principi fondamentali per la progettazione dell’euro digitale”, ha affermato Piero Cipollone, membro del Comitato Esecutivo della BCE e presidente della Task Force di Alto Livello per l’euro digitale, che aggiunge che la collaborazi9one con la Fondazione OINCE garantisce che “l’euro digitale dia potere a ogni cittadino nell’era digitale, senza lasciare indietro nessuno“.

Jesús Hernández Galán, Direttore Accessibilità e Innovazione della Fondazione ONCE, ha dichiarato “coinvolgeremo nel team di progetto esperti in accessibilità ed esperienza utente, incluse persone con disabilità, combinando così le conoscenze tecniche con l’esperienza vissuta”.

La BCE si impegna ad adottare un approccio “accessibility by design” per l’app digitale per l’euro, garantendo, oltre all’accessibilità sin dall’inizio, che l’app sia chiara, comprensibile e di facile utilizzo.

L’inclusione finanziaria digitale è parte integrante della progettazione tecnica dell’euro digitale. Nel contesto dell’Euro Retail Payments Board, le organizzazioni dei consumatori hanno sottolineato la necessità di un’app accessibile a tutti, come strumento fondamentale per garantire l’accesso universale all’euro digitale, mentre i circa 70 operatori di mercato coinvolti hanno rilevato che si potrebbe migliorare l’inclusione e l’accessibilità attraverso funzionalità intuitive come le transazioni a controllo vocale, i display a caratteri grandi e le procedure di onboarding guidate.

La BCE si impegna a coinvolgere attivamente il pubblico nello sviluppo dell’euro digitale per acquisire preziose informazioni sulle esigenze e le preferenze dei potenziali utenti.