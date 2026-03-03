Giunge all’ottava edizione “Amazon Women in Innovation”, la borsa di studio dedicata alle studentesse universitarie iscritte a corsi in ambito STEM (Scienze, Tecnologia, Ingegneria e Matematica). Anche quest’anno Amazon annuncia l’apertura dei bandi nelle sette Università italiane partner del programma, a cui le giovani interessate possono presentare la propria candidatura.

Le sette Università coinvolte sono: l’Università degli Studi di Cagliari, l’Università di Catania, il Politecnico di Milano, l’Università degli Studi di Napoli Federico II, l’Università degli Studi di Palermo, l’Università di Roma Tor Vergata e il Politecnico di Torino. Sui siti ufficiali degli atenei sono disponibili tutte le informazioni relative a modalità, requisiti e scadenze per presentare le domande.

Le candidate selezionate beneficeranno di una borsa di studio triennale del valore di 6.000€ all’anno, abbinata a un percorso di mentorship con una manager Amazon: un supporto che accompagna le vincitrici non solo nel percorso accademico, ma anche nella costruzione del proprio futuro professionale in ambito tecnico-scientifico.

Dal 2018 a oggi, 33 studentesse hanno preso parte al programma. Un percorso che in otto anni ha dimostrato come investire nel talento femminile in ambito STEM significhi investire nell’innovazione del Paese.

“Otto edizioni di Amazon Women in Innovation rappresentano per noi una testimonianza concreta di quanto crediamo nel potenziale delle giovani donne che scelgono percorsi tecnico-scientifici”, afferma Rita Malavasi, Responsabile delle Relazioni Istituzionali per Amazon.it. “In questi anni abbiamo visto talenti straordinari affrontare con determinazione settori ancora oggi caratterizzati da un forte squilibrio di genere. Continuare a investire in questo programma è il nostro modo di contribuire a cambiare questa realtà, un passo alla volta”.

Amazon Women in Innovation si inserisce nel più ampio impegno di Amazon a formare 200.000 studenti e studentesse in ambito STEM in Italia entro il 2026, un piano che coinvolge scuole secondarie di primo e secondo grado, università, corsi post-diploma e percorsi di formazione professionale.