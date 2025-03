L’Associazione Italiana Giuristi d’Impresa (AIGI) ha approvato il Codice delle Politiche di Genere, uno strumento di autodisciplina che punta a ridurre il divario di genere nel settore legale e aziendale. Si tratta della prima associazione professionale in Italia ad adottare un’iniziativa del genere, in un contesto in cui il tema della parità di genere è sempre più centrale nel dibattito pubblico e istituzionale.

Il Codice prevede misure per garantire pari opportunità, contrastare discriminazioni e molestie di genere e favorire l’empowerment femminile. Tra le disposizioni, è prevista l’introduzione di un Responsabile delle Pari Opportunità e di un Comitato specifico che ne monitori l’applicazione. Entrambi saranno rinnovati ogni tre anni insieme agli organi direttivi.

L’iniziativa è il risultato di un lavoro condotto dal “Cantiere Gender Gap”, coordinato da Florinda Scicolone, Responsabile Gender Gap di AIGI e rappresentante nel Comitato Italiano W7-G7. “Questo Codice non è solo un documento, ma un segnale forte che AIGI vuole dare al mondo professionale e imprenditoriale: l’equità di genere non è più un obiettivo, ma una responsabilità condivisa”, ha dichiarato Scicolone, che ha lavorato al progetto in sinergia con il Presidente dell’Associazione, Giuseppe Catalano.

“L’adozione di questo Codice segna un passo importante e sono soddisfatto del sostegno unanime del Consiglio”, ha affermato Catalano, sottolineando che l’iniziativa si inserisce nel solco dell’impegno già dimostrato dall’Associazione con il suo Codice Deontologico.

L’adozione del Codice rappresenta un segnale di attenzione nei confronti della parità di genere in un settore ancora segnato da forti squilibri. L’Associazione ha annunciato che l’impegno proseguirà con iniziative concrete in linea con l’Agenda 2030 delle Nazioni Unite, con l’obiettivo di rendere l’inclusione una pratica sempre più diffusa nel mondo giuridico e aziendale.