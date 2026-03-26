L’ex primo ministro Lionel Jospin è morto il 22 marzo 2026 all’età di 88 anni, suscitando una viva emozione nella classe politica francese e internazionale. Figura centrale del socialismo francese, Jospin lascia un’impronta duratura sulla vita politica nazionale. Primo ministro dal 1997 al 2002 sotto la presidenza di Jacques Chirac, ha incarnato una sinistra riformista, impegnata a conciliare progresso sociale e realismo economico.

Nato nel 1937, Jospin si impegna molto presto in politica, dapprima nei movimenti studenteschi, prima di aderire al Partito socialista dove salirà progressivamente i ranghi, diventando Primo segretario del PS dal 1981 al 1988 e poi dal 1995 al 1997.

La sua carriera raggiunge l’apice quando diventa primo ministro nel 1997, a seguito di uno scioglimento inatteso dell’Assemblea nazionale da parte del presidente Chirac. Resterà cinque anni a Matignon, dal 1997 al 2002, alla guida di un governo di coabitazione. Contribuisce all’introduzione della riforma delle 35 ore, del patto civile di solidarietà (PACS) e dei contratti per i giovani. Ad oggi il suo governo rimane il più longevo della Quinta Repubblica.

La traiettoria politica di Jospin conosce una svolta brutale in occasione dell’elezione presidenziale del 2002. Eliminato già al primo turno, è Jean-Marie Le Pen, candidato del Front national, a qualificarsi al secondo turno in duello contro Chirac. Quell’evento resta uno dei momenti più significativi della Quinta Repubblica, rivelando le fratture della sinistra francese.

Dopo il ritiro, Jospin si è tenuto a distanza dalle funzioni elettive pur continuando a intervenire nel dibattito pubblico. Ha in particolare fatto parte del Consiglio costituzionale tra il 2015 e il 2019 e ha pubblicato diversi libri.

All’annuncio della sua scomparsa, gli omaggi sono affluiti da tutti gli orizzonti politici, salutando un uomo di Stato «rigoroso» e «attaccato ai valori repubblicani». Emmanuel Macron ha scritto su X: «Lionel Jospin è un grande destino francese: Primo segretario del PS di François Mitterrand, ministro dell’Educazione nazionale, primo ministro, membro del Consiglio Costituzionale. Con il suo rigore, il suo coraggio e il suo ideale di progresso, incarnava un’alta idea della Repubblica».

Un omaggio nazionale gli sarà reso giovedì 26 marzo.