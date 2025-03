La sfida tra democrazia e autocrazia, scene da film

Sono le scene di un film in corso, un film allarmante che segna l’affermazione dell’autocrazia sulla democrazia.

Prima scena: Trump parla per due ore e mezzo a telefono con Putin. I due discutono delle condizioni per la cessazione temporanea delle ostilità tra Russia e Ucraina (che è assente). Putin solleva le sue condizioni per interrompere gli attacchi che non interrompe ma intensifica. Il negoziato procede senza la presenza del paese invaso, senza che uno straccio di organo democratico e parlamentare ne fissi i paletti, gli orizzonti, le condizioni.

Seconda scena: la Polizia turca arresta il sindaco di Istanbul Imamoglu, la figura di maggiore spicco dell’opposizione ad Erdogan. Non conosco il merito esatto delle accuse, ma rimane il fatto che il principale competitor politico del leader Erdogan viene eliminato dalla competizione per via giudiziaria e seguono limitazioni al diritto di riunione pubblica e all’uso dei social media e finanche alla mobilità e ai trasporti.

Terza scena: il leader ungherese Orban vieta la marcia per i diritti delle comunità Lgbtq+ perché esibirebbe la omosessualità ai minori, in palese contrasto con i diritti sanciti dalla UE di cui l’Ungheria fa parte!

Il film non è una invenzione astratta, è la realtà che stiamo vivendo. Una sfida tra democrazia e autarchia e l’autarchia sta vincendo.

La democrazia è lenta e a volte inefficace ma resta pur sempre il sistema che garantisce la convivenza pacifica di donne e uomini che possono pensarla diversamente, hanno diverso colore della pelle e diverso orientamento politico, culturale, sessuale e religioso, discutono in istituzioni democraticamente elette.

L’Unione Europea è la culla della democrazia, dei diritti, del dialogo, l’argine verso nuove divisioni e nuove guerre.

Ed in un mondo di autarchi io me la terrei stretta, la rafforzerei politicamente facendola diventare attore di politica estera e difesa e di politica fiscale.

Attaccare il Manifesto di Ventotene su cui si fonda l’Europa unita è stato un grave errore politico ancora più stigmatizzabile perché avviene in questa temperie storica.