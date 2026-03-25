Domenica 22 marzo si è svolto il secondo turno delle elezioni comunali nei comuni interessati, segnando così la conclusione definitiva della tornata locale. La mappa della rappresentanza municipale in Francia è cambiata, ma a un anno dalle elezioni presidenziali è possibile trarre indicazioni nazionali da questi 34.874 scrutini locali?

Il primo dato rilevante è quello dell’astensione, che si attesta al 42,28%, un livello particolarmente elevato. Un dato che solleva interrogativi sulla partecipazione civica a livello locale e che, più in generale, riflette una certa distanza tra elettori e istituzioni, anche a livello comunale, tradizionalmente considerato il più vicino ai cittadini.

Sul piano elettorale, i risultati confermano innanzitutto il peso del radicamento territoriale. In molte città, i sindaci uscenti sono stati riconfermati, spesso già al primo turno, a dimostrazione dell’importanza attribuita al bilancio amministrativo e alla gestione locale. Nelle grandi città, invece, le elezioni sono state più combattute e maggiormente politicizzate, con un ruolo decisivo delle alleanze tra partiti.

Nel complesso, si osserva come la sinistra tenga nelle grandi città, mentre la destra avanza nei centri medi e in alcuni territori.

A Parigi, il socialista Emmanuel Grégoire ha vinto contro la candidata dei Repubblicani Rachida Dati, mentre a Marsiglia Benoît Payan è stato riconfermato. A Lione, il sindaco ecologista uscente Grégory Doucet mantiene il proprio incarico battendo l’ex presidente dell’Olympique Lyonnais Jean-Michel Aulas.

Al contrario, la destra tradizionale registra progressi significativi in diverse città di medie dimensioni, come Clermont-Ferrand, Brest o Limoges, a conferma di una presenza territoriale ancora solida al di fuori delle grandi metropoli. Questi risultati evidenziano un divario territoriale tra grandi città e aree intermedie.

Il Rassemblement national segna una crescita rilevante, con circa 60-70 comuni amministrati e quasi 3.000 consiglieri municipali. Una dinamica che indica un crescente radicamento locale, sebbene il partito resti in difficoltà nelle grandi città.

Sul fronte centrista e macronista, Édouard Philippe è stato rieletto sindaco di Le Havre e il partito Horizons consolida la propria presenza territoriale. Il partito presidenziale conquista Bordeaux e Annecy con due ex ministri, Thomas Cazenave e Antoine Armand, segno di un radicamento ancora in costruzione.

Infine, gli ecologisti registrano un arretramento in diverse città importanti rispetto alla spinta del 2020, pur mantenendo posizioni chiave come a Lione.

Le elezioni comunali rappresentano un indicatore utile ma non definitivo, capace di evidenziare alcune tendenze. Ultimo test elettorale prima del 2027, queste elezioni hanno messo in luce una crescente frammentazione del panorama politico francese e strategie di alleanza ancora in evoluzione, ma già decisive.