Il World Economic Forum di Davos di quest’anno non ha avuto il sapore delle grandi svolte né quello delle dichiarazioni destinate a cambiare il corso degli eventi, ma ha assolto a una funzione forse più significativa: certificare in modo definitivo che il disordine globale non è più una fase di transizione, bensì una condizione strutturale. Nei panel ufficiali come nelle conversazioni informali tra leader politici, manager e investitori, il lessico dominante è apparso profondamente diverso rispetto al passato recente: meno enfasi sulla crescita come traiettoria naturale, meno fiducia nella globalizzazione come meccanismo neutro, più attenzione alla sicurezza, alla resilienza e al controllo delle catene del valore. A Davos si è preso atto che il rischio geopolitico non è più uno shock esterno da assorbire, ma una variabile permanente intorno a cui costruire strategie industriali, commerciali e finanziarie, in un’economia che si riorganizza sempre più per blocchi, sacrificando efficienza e apertura in nome della protezione e del posizionamento strategico. In questo quadro si inseriscono le mosse e le dichiarazioni di Donald Trump, che funzionano da acceleratore politico di ciò che a Davos viene discusso con toni più cauti. L’uscita sulla Groenlandia non va letta come una provocazione isolata o come una semplice forzatura comunicativa, ma come il segnale coerente di una strategia che utilizza territori strategici, risorse e sicurezza come leve dirette di pressione geopolitica, riportando in primo piano una logica di potenza che molti pensavano archiviata. Allo stesso modo, l’annuncio di nuovi dazi contro partner e alleati europei conferma che la politica commerciale statunitense è ormai apertamente strumentale: il commercio non è più un terreno di cooperazione regolata, ma uno strumento di negoziazione e di pressione, utilizzato in modo selettivo e punitivo anche nei confronti di Paesi formalmente alleati. Le reazioni europee, osservate tra Davos e le capitali, raccontano tutta la difficoltà di questo passaggio. Da un lato l’Unione continua a parlare il linguaggio delle regole, del multilateralismo e della stabilità, dall’altro prende atto che questo impianto è sempre più sotto stress in un contesto dominato dal ritorno della forza e dalla competizione strategica. I dazi colpiscono nervi scoperti come export e filiere industriali, mentre il dossier Groenlandia riporta al centro questioni sensibili legate all’Artico, alla difesa e all’autonomia strategica europea, evidenziando al tempo stesso la fragilità di una risposta comune ancora troppo frammentata. Il filo che lega Davos e Washington è evidente: mentre il forum svizzero prende atto del cambio di paradigma e ne misura i rischi, la politica americana lo rende operativo senza mediazioni. A Davos si parla di rischi sistemici, a Washington questi rischi diventano decisioni immediate; a Davos si invoca stabilità, Trump utilizza la volatilità come strumento negoziale. È questa tensione a definire l’orizzonte dei prossimi mesi e dell’intero 2026, segnando l’ingresso definitivo in una fase in cui la frammentazione dell’ordine internazionale non è più un’ipotesi teorica ma un dato strutturale. Per Paesi come l’Italia, fortemente integrati nei mercati globali e dipendenti dall’export, questo scenario non è astratto: significa confrontarsi con un contesto in cui le scelte geopolitiche incidono direttamente su crescita, industria e margini di manovra della politica economica, imponendo un adattamento rapido a un mondo già entrato, di fatto, nell’era post-globale.