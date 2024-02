Un bonifico in dieci secondi. In Ue se ne parlava da tempo e adesso abbiamo l’ufficialità, perché il Parlamento europeo ha adottato in via definitiva nuove regole per i pagamenti digitali. In questo modo i clienti e le imprese non dovranno più attendere del tempo per avere la certezza del trasferimento monetario.

Significa che Il bonifico istantaneo dovrà essere processato sul momento dalle banche o dai prestatori dei servizi di pagamento, indipendentemente dal giorno o dall’ora, e il denaro dovrà arrivare sul conto del beneficiario entro dieci secondi. Stessa cosa per il pagatore, che riceverà la conferma dell’esecuzione del pagamento a favore del beneficiario designato nello stesso lasso di tempo e senza oneri aggiuntivi. I costi del servizio restano comunque, ma non saranno superiori a quelli delle operazioni tradizionali.

La sicurezza aumenta, siccome, secondo le nuove regole, i fornitori di pagamenti istantanei dovranno verificare che l’IBAN e il nome del beneficiario corrispondano per avvisare il pagatore di possibili errori o frodi prima che venga effettuata una transazione. Questo requisito si applicherà anche ai trasferimenti regolari.

Il nuovo regolamento va a modificare il regolamento UE 260/2012 sui pagamenti e bonifici diretti in euro, entrerà in vigore dopo 20 giorni dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea.

Le nuove norme si applicheranno a tutti gli Stati dell’UE, anche a quelli che non hanno l’euro, è previsto un periodo di transizione che sarà più rapido nell’area dell’euro e più lungo nei paesi non appartenenti all’area dell’euro.

L’operazione istantanea potrà essere svolta anche per quanto riguarda pagamenti multipli e da impostazione predefinita. Le nuove linee saranno ulteriormente elaborate da parlamento e consiglio alla luce dei futuri sviluppi nel mondo dei pagamenti digitali che riguarderanno anche la sfera della moneta digitale, ovvero non semplicemente la moneta bancaria che muove dai depositi bancari ma un sostituto delle monete e banconote fisiche.