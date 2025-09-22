C’è un “Made in Italy” che non si indossa e non si guida, ma si fuma. È il Sigaro Toscano, che continua a scrivere la sua storia di successo internazionale imponendosi come ambasciatore globale dell’eccellenza manifatturiera italiana. Nell’edizione 2025 dei Cigar Trophy Awards, i più ambiti riconoscimenti del settore assegnati dalla rivista specializzata Cigar Journal, la gamma Toscano Master Aged ha conquistato ancora una volta il titolo di “Best Brand Other Countries”.

Un bis che conferma il ruolo di Manifatture Sigaro Toscano (MST) tra i player di riferimento mondiali del tabacco premium. La serie Master Aged aveva già trionfato nel 2023, e quest’anno a brillare è in particolare il Master Aged Serie 1. Un prodotto che unisce la selezione dei tabacchi Kentucky – coltivati tra Toscana e Stati Uniti – a una fascia italiana dal caratteristico processo di affumicatura. Il risultato? Un sigaro dal colore marrone intenso e dal gusto unico, che grazie a un metodo di lavorazione esclusivo acquisisce complessità e corpo: dopo cinque giorni dalla creazione, i sigari vengono custoditi per un anno in speciali celle di regolazione della temperatura, un affinamento che li rende inimitabili.

La serie è destinata esclusivamente ai mercati esteri, dove rappresenta una delle punte di diamante del Made in Italy e trova un pubblico sempre più ampio di estimatori. Non a caso, i Cigar Trophy vengono assegnati direttamente dai consumatori: dal 2013, infatti, sono gli appassionati a candidare e votare i migliori brand e servizi del settore su cigartrophy.com.

A sottolineare il valore di questo riconoscimento è Stefano Mariotti, Amministratore Delegato di Manifatture Sigaro Toscano: «Questo premio conferma la capacità del Master Aged di distinguersi tra i migliori sigari al mondo. È la dimostrazione che il nostro impegno nel coniugare tradizione e innovazione viene apprezzato non solo in Italia, ma soprattutto dai consumatori esteri che, con il loro voto, hanno premiato l’autenticità e la qualità del nostro lavoro».

Nato nel 1998, il Cigar Trophy è diventato negli anni il punto di riferimento per misurare reputazione e riconoscimento nel mondo dei sigari. Per MST, che fa della filiera corta e della valorizzazione del tabacco Kentucky italiano una leva strategica, il nuovo trionfo della serie Master Aged rappresenta non solo un successo commerciale, ma anche un rafforzamento della sua immagine internazionale.