Oro ai massimi storici: il prezzo supera quota 4.480 dollari l’oncia

Nuovo record per l’oro sui mercati internazionali. Il prezzo spot del metallo prezioso ha toccato 4.483,54 dollari l’oncia, segnando un rialzo dello 0,90 per cento e aggiornando i massimi storici. In forte aumento anche i contratti futures: il Comex con consegna a febbraio ha superato la soglia dei 4.500 dollari, arrivando a 4.514,20 dollari l’oncia, con un progresso dell’1,00 per cento.

La corsa dell’oro si inserisce in una fase di crescente incertezza dei mercati finanziari, caratterizzata da volatilità sui listini e da aspettative contrastanti sulle prossime mosse delle banche centrali. Il metallo giallo continua a beneficiare del suo ruolo di bene rifugio, attirando flussi di capitale in un contesto segnato da tensioni geopolitiche, rallentamento della crescita globale e interrogativi sull’evoluzione dei tassi di interesse.

Nel corso del 2025 l’oro ha mostrato una dinamica particolarmente sostenuta, con un progressivo rafforzamento delle quotazioni che ha portato il metallo a superare soglie considerate fino a pochi mesi fa simboliche. A sostenere i prezzi contribuiscono anche gli acquisti delle banche centrali e una domanda solida sul mercato fisico, oltre all’interesse degli investitori istituzionali per strumenti di copertura dal rischio.

Il superamento della soglia dei 4.500 dollari sui futures rafforza l’idea di una fase strutturalmente favorevole per il metallo prezioso, che continua a rappresentare un punto di riferimento per gli operatori come indicatore di incertezza e di ricerca di stabilità in un quadro macroeconomico ancora fragile.