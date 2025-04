Nomine: i nuovi vertici di Snam, Italgas, Aspi e Fincantieri

Arriva la delibera del consiglio di amministrazione di Cassa depositi e prestiti che, in veste di azionista di Snam, Italgas, Fincantieri e Trevi Finanziaria Industriale, ne ha indicato le liste per il rinnovo dei vertici.

Snam: Scornajenchi alla guida

L’elenco dei nomi non presenta sorprese e conferma che alla guida di Snam, al posto di Stefano Venier, arriva Agostino Scornajenchi, finora amministratore delegato di Cdp Venture Capital, mentre alla presidenza è destinato Alessandro Zehentner, già indicato come consigliere nel board di Enel. Entrambi i profili sono graditi a Fratelli d’Italia, sebbene lo stesso Zehentner sia stato candidato nel 2018 alla Camera, senza essere eletto, nelle fila di Forza Italia. Nella lista di Snam figura la riconferma di Augusta Iannini, ex vice presidente del Garante della privacy.

Confermato Gallo a Italgas

Il nome di Paolo Gallo occupa ancora la la casella di amministratore delegato di Italgas, che si appresta così a fare il quarto mandato, per la presidenza la scelta di Palazzo Chigi è caduta su Paolo Ciocca, ex commissario Consob e attuale presidente di Open Fiber, incarico che lascerà a breve. Nel consiglio sono destinati a entrare anche il vicedirettore generale di Cdp Fabio Barchiesi, Erika Furlani ex sindaca leghista di Campoformido (Udine) e l’ex amministratore delegato di Rai Way Aldo Mancino.

Nel segno della continuità anche Fincantieri

Per Fincantieri la decisione del governo è nel segno della continuità: confermato sia l’amministratore delegato Pierroberto Folgiero, sia il presidente Biagio Mazzotta, quest’ultimo già Ragioniere generale dello Stato, nominato nell’estate 2024 all’indomani della scomparsa di Claudio Graziano. A fianco di Mazzotta e Folgiero sono stati indicati come consiglieri l’ex amministratore delegato di Fs, Gianfranco Battisti (un tempo vicino al M5s e oggi accreditato per Forza Italia), Mariachiara Geronazzo vicina alla Lega e Emilio Scalfarotto, attuale capo segreteria tecnica del sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Giovanbattista Fazzolari.

Trevi Finanziaria Industriale

Nel risiko delle nomine rientra anche il rinnovo di Trevi Finanziaria Industriale, controllata da Cdp Equity con una quota del 21%. La società specializzata in ingegneria del sottosuolo continuerà a essere guidata da Giuseppe Caselli, mentre la presidenza sarà affidata a Antonio Maria Rinaldi, ex eurodeputato della Lega, che già nel 2023 era in predicato per la casella di presidente di Eni, poi destinata all’ex comandante generale della Guardia di Finanza Giuseppe Zafarana.