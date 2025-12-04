Minuto Rizzo nuovo presidente del Gruppo di Iniziativa Italiana

Cambio ai vertici del Gruppo di Iniziativa Italiana (GII), l’associazione che riunisce imprese, ricerca e servizi della comunità italiana a Bruxelles. L’Assemblea generale ha eletto all’unanimità Andrea Minuto Rizzo come nuovo presidente, insieme alla lista dei 14 amministratori da lui presentata.

Il nuovo Direttivo – 15 membri, con sette donne – sarà in carica per due anni e segna un passo avanti nella rappresentatività del GII grazie all’ingresso di cinque nuovi amministratori (Confartigianato, Cnr, Terna, oltre ad avvicendamenti in Leonardo e Intesa Sanpaolo).

Minuto Rizzo, responsabile degli Affari istituzionali UE e internazionali del Gruppo FS, ha ringraziato in Assemblea il presidente uscente Alberto Mazzola «per l’eccellente lavoro» che ha portato a una forte crescita dell’associazione. Tra le priorità del nuovo mandato: passare dalla fase di espansione a quella del consolidamento, rafforzare la governance e mantenere il posizionamento del GII presso le istituzioni europee, aprendo al confronto con altri sistemi Paese su temi di competenza dell’UE.