Si è aperta mercoledì 29 ottobre all’Allianz MiCo la decima edizione del Salone dei Pagamenti, il più importante appuntamento internazionale promosso da ABI. Per tre giorni Milano sarà la capitale dell’innovazione nei servizi finanziari, con oltre 100 aziende, 400 relatori e 10.000 metri quadrati di area espositiva.

Il tema di quest’anno, “Talento generativo”, mette al centro la capacità di creare nuove idee, soluzioni e connessioni in un ecosistema inclusivo, sostenibile e tecnologicamente avanzato. L’evento, patrocinato dalla Commissione Europea, dall’European Payments Council e dall’Agenzia per l’Italia Digitale, è arricchito dalla collaborazione con ICE, a conferma della vocazione sempre più internazionale del Salone.

L’apertura è stata affidata al presidente dell’ABI, Antonio Patuelli, che ha richiamato l’attenzione sul binomio tra innovazione e regole: «Il servizio di pagamento deve essere efficiente e il meno costoso possibile, ma soprattutto rispettoso della legalità. È questa la sfida di fronte alle nuove forme di pagamento: distinguere chi opera nel pieno rispetto del diritto da chi invece ne rimane ai margini».

Un appello alla responsabilità è arrivato anche dal direttore generale dell’ABI, Marco Elio Rottigni, che ha sottolineato come «blockchain, intelligenza artificiale e tokenizzazione non possano diventare scorciatoie pericolose. Sono indispensabili regolamentazione, supervisione e reti di sicurezza finanziaria». Nel corso della plenaria Rottigni ha aggiunto: «In questi tre giorni il Salone celebra dieci anni di evoluzione e si conferma un laboratorio di idee su pagamenti digitali, euro digitale, cybersecurity e interoperabilità. È essenziale che le nuove tecnologie operino in un contesto di regole e sicurezza».

La riflessione sui rischi legati all’innovazione è stata poi approfondita da Chiara Scotti, vicedirettrice generale della Banca d’Italia, che ha evidenziato: «A livello di sistema penso al rischio di arbitraggio normativo e alla frammentazione del mercato, mentre a livello di singolo strumento le stablecoin pongono rischi per la stabilità finanziaria e monetaria del Paese». Scotti ha poi rimarcato che l’euro digitale resta la risposta strategica dell’Europa alla sfida della digitalizzazione e alla crescente presenza dei grandi attori globali: «Si tratta di affiancare al contante una moneta pubblica digitale, sicura e accessibile, capace di rafforzare la sovranità monetaria europea e stimolare l’innovazione».

Accanto agli interventi istituzionali, il Salone è anche il luogo in cui vengono presentati studi e ricerche sulle nuove abitudini di consumatori e imprese. La nuova indagine di Altroconsumo dimostra che, pur essendo ancora utilizzato dall’85% degli italiani, il contante non è più lo strumento preferito: solo il 24% lo indica come prima scelta, mentre carte e strumenti digitali guadagnano fiducia, soprattutto tra i giovani. Tuttavia, la transizione cashless non è ancora completa: il 22% del campione dichiara di aver sperimentato almeno un fallimento tecnico nei pagamenti con carta nell’ultimo mese.

Dai consumatori alle imprese: secondo il Next Gen SMB Italy Report di Visa, gli imprenditori under 36 guidano un cambio di paradigma verso modelli digitali e internazionali. «Le PMI guidate da giovani sono un motore di cambiamento per l’economia – ha spiegato Stefano M. Stoppani, country manager di Visa Italia –. I pagamenti digitali sono un elemento chiave per sostenere la loro crescita, grazie alla capacità di rendere semplice, veloce e sicura la movimentazione del denaro, in Italia e all’estero».

Non manca lo spazio dedicato alle nuove generazioni. La Terrazza dei Talenti, cuore di The Vault Live, accoglie incontri, podcast e workshop per Gen Z e Millennials, offrendo momenti di formazione ed educazione finanziaria con linguaggi vicini alle loro esperienze. ABIFormazione ha inoltre presentato ABILearning, la piattaforma che sfrutta l’intelligenza artificiale generativa per costruire percorsi formativi personalizzati, e rilanciato il Banking and Financial Diploma, master accreditato ASFOR interamente digitale, al via il 25 novembre.

Quella di oggi è stata solo la giornata inaugurale di un programma che fino al 31 ottobre continuerà a svilupparsi attorno a tre grandi filoni tematici: Innovazione e futuro, con focus su IA, open finance e cybersecurity; Gli attori del mercato e gli strumenti, che approfondirà modelli di business, cripto-asset ed euro digitale; e L’Agorà del Futuro, dedicata alle competenze del professionista bancario di domani.

Il Salone dei Pagamenti 2025 si conferma così non solo come luogo di confronto, ma come piattaforma di visione per disegnare le direttrici del futuro dei servizi finanziari in Italia e in Europa.



Anche URANIA NEWS, media partner ufficiale dell’evento, racconterà in diretta dai padiglioni del MiCo l’evoluzione del mondo dei pagamenti attraverso interviste, approfondimenti e contenuti esclusivi.