Luca Carabetta nuovo Country Manager Italia di Trade Republic

Luca Carabetta è il nuovo country manager per l’Italia della fintech tedesca Trade Republic. Sostituisce Emanuele Agueci, promosso Global Lead- Creator e Affiliate Marketing. «Un passo fondamentale nel rafforzare la presenza dell’azienda in Italia e riafferma il suo impegno a lungo termine nel paese», si legge in una nota.

Chi è Luca Carabetta

Laureato in ingegneria energetica al Politecnico di Torino, Carabetta ha iniziato a lavorare come sviluppatore di software. Tra il 2015 e il 2018 ha lavorato per Fabbrica Digitale. Nel 2017 è stato Cto e cofondatore della società di e-learning Start2Impact. Inoltre, nel 2016 Carabetta ha cofondato la startup tecnologica Trivo.io. Tra il 2018 e il 2022 è stato membro del Parlamento Italiano all’interno del Movimento Cinque Stelle, del quale fino a un anno prima era stato Collaboratore Parlamentare. Nella sua esperienza da Deputato, ha ricoperto il ruolo di Coordinatore del Comitato per l’Innovazione e la Transizione Digitale, oltre a quello do Tesoriere del gruppo parlamentare M5S alla Camera dal Luglio 2022. Dal 2018 al 2020, invece, Vice Presidente della X Commissione – Attività Produttive, Commercio e Turismo dal 2018 al 2020.

Trade Republic è un’app di investimento online con sede a Berlino, supervisionata dalla BaFin, l’autorità di vigilanza finanziaria tedesca. La piattaforma consente di operare su azioni, ETF, criptovalute e derivati, puntando su un’esperienza semplice e costi contenuti. In Italia, l’introduzione di un IBAN locale ha reso più agevole la gestione fiscale per gli utenti. A gennaio Trade Republic ha introdotto conti correnti gratuiti in Italia con IBAN locale e ha implementato la gestione automatica delle imposte tramite Regime Amministrato per oltre 500.000 clienti italiani. La società tedesca ha oltre 100 miliardi di euro in gestione e più di 8 milioni di clienti in tutta Europa.