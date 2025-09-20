Con la revisione al rialzo del rating italiano da parte di Fitch, da BBB a BBB+, arriva un riconoscimento che il governo Meloni rivendica come una conferma della bontà del proprio approccio economico. “Conti in ordine, responsabilità nelle scelte di bilancio, l’economia che si rafforza grazie all’aumento dell’occupazione: questi non sono slogan, ma risultati concreti”, ha commentato la presidente del Consiglio. E a leggere le motivazioni dell’agenzia, il messaggio è chiaro: stabilità politica e coerenza nelle politiche fiscali stanno rafforzando la fiducia del sistema-Paese.

La promozione è tutt’altro che scontata in un contesto globale ancora segnato da incertezze geopolitiche, tassi elevati e tensioni sulle finanze pubbliche. Fitch, nella sua nota, riconosce i progressi sul fronte dell’occupazione e la tenuta della crescita, pur in presenza di un debito ancora tra i più alti dell’area euro. A colpire positivamente, secondo l’agenzia, è stata anche la capacità di evitare deviazioni significative dagli obiettivi di bilancio, nonostante il contesto elettorale europeo e le pressioni politiche interne.

È un segnale che i mercati leggono come sintomo di affidabilità. Non a caso lo spread tra BTP e Bund è tornato su livelli contenuti, mentre la domanda per i titoli di Stato italiani rimane sostenuta. La promozione rafforza la posizione negoziale dell’Italia anche in vista del nuovo Patto di Stabilità europeo, dove Roma continua a chiedere flessibilità per sostenere investimenti strategici e difesa industriale.

Non mancano, tuttavia, le ombre. Le sfide restano rilevanti: crescita strutturale ancora debole, produttività stagnante, spesa pubblica rigida. E il debito, seppur gestito, è destinato a crescere in rapporto al PIL se non accompagnato da riforme incisive e investimenti mirati.

Ma oggi il giudizio è positivo, e la politica lo incassa come un dividendo di credibilità. “Il nostro impegno viene riconosciuto – ha dichiarato Meloni – e questo ci dà ulteriore forza per fare sempre di più, per l’Italia e le sue famiglie”. Una dichiarazione che suona come un appello alla continuità: per mantenere il favore dei mercati, servirà ora non solo stabilità, ma anche visione.