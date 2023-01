La corsa di aziende e magnati al Trillion Dollar Club

Mille miliardi di dollari per il biglietto di ingresso nel Trillion Dollar Club. La corsa è già iniziata per fare la storia dell’economia. Un esempio. A inizio novembre aveva fatto il giro del mondo la notizia che Amazon fosse stata la prima società al mondo ad aver perso in un solo anno (2022) oltre mille miliardi di dollari di valore in Borsa, uscendo così dal ristretto club delle società a capitalizzazione di mercato trilionaria. Ebbene, dopo soli due mesi Amazon è rientrata nel club, superando nuovamente quota un trilione di dollari (1,01t). Per la prima volta lo aveva fatto prima della pandemia da Covid-19 nel 2018.

Chi sono le aziende huge five trilionarie

A guidare questa speciale classifica resta saldamente Apple, con 2,26 trilioni di valore, seguita dal colosso petrolifero saudita Aramco (1,9), tallonata da Microsoft (1,81). Seguono a distanza Alphabet (Google) con 1,26 e appunto Amazon, con 1,01 trilioni.

Nel 2024 aprirà il Trillion Dollar Club riservato ai magnati

I trilionari non sono solamente aziende. Anzi. Uno studio 2022 di Tipalti Approve che ha confrontato il valore netto annuale delle persone più ricche del mondo, ha previsto entro quando i personaggi più facoltosi al mondo raggiungeranno la prestigiosa meta. Al numero uno di questa speciale classifica si posiziona il sudafricano con cittadinanza canadese Elon Musk. Il fondatore di Tesla e SpaceX, oggi deus ex machina anche di Twitter, potrebbe raggiungere per primo il traguardo già nel 2024, all’età di 52 anni. L’anno seguente, il 2025, potrebbe raggiungerlo Gautan Adani, fondatore e presidente del gruppo indiano omonimo impegnato nel settore dei porti. Che se rispettasse questa previsione riuscirebbe nell’impresa a 62 anni di età. Il terzo potrebbe essere Zhang Yiming, l’imprenditore cinese che ha fondato nel 2012 ByteDance, proprietaria di Tik Tok e dell’aggregatore di notizie Toutiao. Potrebbe unirsi ai primi due nel 2026, a soli 42 anni. Nel 2029 si unirebbero ai primi tre l’indiano Mukesh Dhirubhai Ambani, presidente e azionista di maggioranza di Reliance Industries e il primo europeo del club Bernard Arnault magnate del lusso col gruppo LVMH, rispettivamente a 71 e 79 anni. Scatta il 2030 e nel club arriva colui il quale per primo ha varcato per primo oltre 22 anni fa (nel 2000) la soglia dei 100 miliardi di dollari: Jeff Bezos. Proprio il fondatore di Amazon di cui sopra. E le donne? La prima donna del club in corso di fondazione sarebbe la francese Françoise Bettencourt Meyers, nipote del fondatore della L’Oréal Paris. Raggiungerebbe gli altri nel 2036, a 82 anni.

Inutile dire che la corsa è aperta e la congiuntura internazionale potrebbe rapidamente cambiare le carte in tavola. L’unica certezza è che il Trillion Dollar Club aprirà molto presto.