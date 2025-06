Ad aprile e maggio 2025, l’economia italiana mostra segnali misti: da un lato crescono fatturato e produzione nei settori industriali e dei servizi, dall’altro si registra una leggera flessione nella fiducia dei consumatori, mentre i prezzi alla produzione rallentano la loro crescita, con alcune differenze tra i settori.

Fatturato in crescita per industria e servizi

Ad aprile 2025 il fatturato dell’industria italiana segna una crescita dell’1,5% rispetto al mese precedente, sia in valore che in volume, confermando un andamento positivo. Anche i servizi fanno registrare un aumento: +0,5% in valore e +0,4% in volume. Particolarmente dinamici il commercio all’ingrosso e altri servizi, che evidenziano rispettivamente +1,2% e +3,1% su base annua.

Nel confronto con aprile 2024, il fatturato industriale aumenta dell’1,1% in valore e dello 0,3% in volume. In crescita soprattutto i beni di consumo e i beni strumentali, mentre si osserva un calo significativo per il settore energetico (-13,4%).

Nel trimestre febbraio-aprile, il trend si mantiene positivo: industria e servizi mostrano un leggero incremento, pur con qualche flessione nei volumi dei servizi.

Fiducia: cala quella dei consumatori, migliora quella delle imprese

A giugno 2025, l’indice di fiducia dei consumatori cala leggermente (da 96,5 a 96,1), riflettendo un peggioramento generale delle opinioni personali e correnti. Tuttavia, migliorano le attese sull’economia in generale e sulla disoccupazione, elementi che mantengono stabili le prospettive future.

Di segno opposto l’andamento della fiducia delle imprese, che sale da 93,1 a 93,9. L’aumento riguarda manifattura, costruzioni e servizi di mercato, mentre si registra un leggero calo nel commercio al dettaglio, dovuto soprattutto alla grande distribuzione.

Le imprese del settore manifatturiero mostrano aspettative più ottimiste sulla produzione futura, anche se i giudizi sugli ordini sono in calo. Nei servizi migliorano i giudizi sull’andamento degli affari, in particolare nei trasporti e nella logistica.

Prezzi alla produzione in rallentamento

A maggio 2025 si registra una diminuzione dei prezzi alla produzione dell’industria dello 0,7% rispetto ad aprile. Su base annua, la crescita si attesta all’1,7%, in rallentamento rispetto al +2,6% di aprile. Il calo mensile è trainato soprattutto dal settore energetico, mentre al netto di questo comparto i prezzi risultano stabili.

Anche nel comparto delle costruzioni si osserva una diminuzione dei prezzi: -0,2% rispetto al mese precedente, con un aumento più contenuto su base annua (+1,3% per edifici residenziali e non, quasi stabili le infrastrutture stradali e ferroviarie).

A livello settoriale, si notano incrementi nei prezzi per farmaceutica, alimentari e chimica, ma forti cali per i prodotti petroliferi. La crescita dei prezzi dell’energia rallenta, pur rimanendo sostenuta (+9,3% annuo, in calo dal +13,8% di aprile).

L’economia italiana, a metà 2025, mostra segnali moderatamente positivi: il fatturato cresce, in particolare nell’industria e nei servizi, e le imprese sembrano guardare con maggiore fiducia al futuro. Tuttavia, la cautela dei consumatori e il rallentamento dei prezzi suggeriscono un contesto ancora incerto, in cui la ripresa prosegue ma resta fragile.