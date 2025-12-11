Istat, -45mila occupati nel terzo trimestre

Nel terzo trimestre del 2025 gli occupati in Italia diminuiscono di 45mila unità rispetto ai tre mesi precedenti, attestandosi a circa 24,1 milioni. La variazione congiunturale è pari a meno 0,2 per cento, mentre su base annua il livello dell’occupazione resta sostanzialmente stabile.
Il tasso di occupazione dei 15-64enni si ferma al 62,5 per cento: cresce nel Mezzogiorno, mentre arretra nel Centro-Nord.
Parallelamente l’Istat rileva un miglioramento del tasso di disoccupazione, che scende al 6,1 per cento, in calo di 0,2 punti. Aumenta invece il tasso di inattività, che sale al 33,3 per cento.
La flessione riguarda soprattutto i lavoratori a termine, mentre gli indipendenti mostrano un leggero aumento.
Il quadro complessivo resta in equilibrio delicato: segnali di debolezza dell’occupazione si accompagnano al miglioramento della disoccupazione, confermando una fase di incertezza per il mercato del lavoro.