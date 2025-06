Federico Sannella (Birra Peroni) è il nuovo Presidente di AssoBirra

Cambio ai vertici di AssoBirra, l’Associazione dei Birrai e dei Maltatori che rappresenta oltre il 90% della birra prodotta in Italia: l’Assemblea, riunitasi a Roma, ha eletto all’unanimità Federico Sannella (Birra Peroni) come nuovo Presidente. Insieme a lui, sono stati nominati anche i tre Vice Presidenti: Paolo Merlin (Heineken Italia), Giuseppe Micucci (Birra Castello) e Serena Savoca (Carlsberg Italia). Claudia Buzio (AB InBev) affiancherà la Presidenza nel ruolo di Advisor per la coesione associativa.

Sannella succede ad Alfredo Pratolongo (Heineken Italia), che resta nel ruolo di Past President e continuerà a far parte degli organi associativi. Alla guida della struttura resta Andrea Bagnolini, Direttore Generale.

Nato a Roma, Federico Sannella è dal 2007 Direttore Relazioni Esterne e Affari Istituzionali di Birra Peroni, parte del gruppo Asahi Europe & International. In passato ha lavorato in British American Tobacco Italia e Philips Lighting, tra Roma e Parigi. È attualmente Presidente della Sezione Alimentare di Unindustria, Delegato ESG della stessa associazione e membro del CdA di Agro Camera, azienda speciale della Camera di Commercio di Roma. Dal 2023 insegna Comunicazione Organizzativa e Responsabilità Sociale d’Impresa alla LUMSA.

Accanto a lui, i nuovi Vice Presidenti porteranno esperienze complementari dal mondo della birra industriale italiana. Paolo Merlin, originario di Borgomanero, è Public Affairs Manager di Heineken Italia e Direttore della Fondazione Birra Moretti. Ha una lunga esperienza nel settore Ho.Re.Ca. e in ambiti che spaziano dalla comunicazione al general management.

Giuseppe Micucci, comasco, oggi si occupa della Direzione strategica commerciale e marketing di Birra Castello, dopo una carriera che lo ha visto in posizioni chiave in Danone, SAB Miller e Birra Peroni. È stato Direttore Generale di Birra Castello e svolge anche attività di consulenza strategica per imprese medie.

Serena Savoca, romana, è Marketing & Corporate Affairs Director di Carlsberg Italia. Ha maturato oltre 15 anni di esperienza nella comunicazione, nella sostenibilità e nelle relazioni istituzionali. È anche attiva in ambito associativo: è Consigliera nel Gruppo Alimentazione di Assolombarda e membro del Consiglio del Gruppo Merceologico “Alimentari e Bevande” di Confindustria Varese.

Il nuovo vertice di AssoBirra guiderà l’associazione in una fase cruciale per il comparto birrario italiano, tra sfide legate alla sostenibilità, trasformazione industriale e promozione del valore culturale e sociale della birra.