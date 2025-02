Ora è ufficiale. Leonardo Maria del Vecchio (Presidente della Holding Lmdv Capital) ha firmato l’acquisizione del 100% del Twiga (parte del gruppo Majestas) di Flavio Briatore. Dalla fusione la guida passa al Gruppo Lmdv Hospitality. L’operazione vale circa 50 milioni, che è la cifra intorno a cui si aggirano i fatturati delle due società messe assieme, ma Del Vecchio punta a raggiungere i 60 milioni di fatturato. Lo farà con una nuova veste architettonica dei locali e portando la sua ristorazione, che già propone nei ristoranti di cui è titolare la sua Triple Sea Food.

«A Forte dei Marmi, l’attuale ristorante Vesta si trasferirà all’interno del Twiga, mentre il precedente spazio che lo ospitava diventerà il nuovo stabilimento balneare Casa Fiori Chiari. In Sardegna, l’ex Billionaire verrà convertito in un nuovo Twiga, all’interno del quale sorgeranno due ristoranti: Casa Fiori Chiari e Vesta. Anche Montecarlo e Baia Beniamin vedranno l’inserimento del brand Vesta come ristorante all’interno dei Twiga, consolidando la sinergia tra i marchi del gruppo», ha spiega la holding di Del Vecchio in un comunicato.

«Twiga è stata un’icona dell’intrattenimento di lusso e uno dei brand più prestigiosi del nostro Gruppo. Oggi è arrivato il momento di affidarlo a una realtà capace di valorizzarne il futuro con una visione ambiziosa e strutturata”, dichiara Flavio Briatore. “LMDV Hospitality ha il potenziale per portare Twiga a un nuovo livello, rispettandone il DNA e aprendo la strada a nuove opportunità di crescita. Auguro a Leonardo Maria e al team di Triple Sea Food un futuro ricco di meritati successi», ha affermato Briatore.

Il nuovo corso può contare su un team di 600 dipendenti, è stata infatti garantita la continuità occupazionale. Il quarto genito del patron di Luxottica sta puntando da tempo sulla ristorazione e Hospitality, avendo già aperto tre ristoranti in zona Brera a Milano. Sempre nel capoluogo lombardo nascerà il quinto Twiga, come già annunciato in fase di fusione, si troverà in via Turati, a due passi da piazza Repubblica, in un palazzo attualmente in ristrutturazione.

«Lmdv Hospitality ha una visione ambiziosa che sta ridefinendo gli standard dell’ospitalità. Ristorazione, intrattenimento e lifestyle si fondono per creare destinazioni iconiche, in grado di dettare tendenze e attrarre un pubblico internazionale», ha commentato Marco Talarico, amministratore delegato di Lmdv Capital.