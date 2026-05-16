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AI, sicurezza e compliance: il futuro della governance digitale al centro del convegno promosso da Formiche e CSQA. Chi c’era

16
Maggio 2026
Di Redazione

L’intelligenza artificiale e l’evoluzione delle minacce informatiche stanno trasformando profondamente il modo in cui aziende e istituzioni operano, prendono decisioni e affrontano la gestione del rischio. In questo scenario, sicurezza, risk management e compliance non possono più essere considerati semplici adempimenti normativi, ma diventano leve strategiche fondamentali per rafforzare la fiducia, garantire continuità operativa e sostenere la competitività delle organizzazioni.

Da queste riflessioni è nato l’incontro ospitato presso la sede dell’Associazione Associazione CIVITA e promosso da Formiche, in collaborazione con CSQA, con l’obiettivo di favorire il confronto tra istituzioni e imprese sui temi della governance dell’innovazione e sul valore delle certificazioni come strumenti di sviluppo, affidabilità e crescita.

Foto di Simone Zivillica

Andrea Billet e Giampiero Zurlo
Andrea Billet e Giampiero Zurlo
Anna Conte, Responsabile Sviluppo Servizi Digitali e Cybersecurity CSQA
Bruno Bernardi, Direttore Area Servizi Digitali CSQA
Bruno Bernardi, Direttore Area Servizi Digitali CSQA
Maurizio Stumbo, Responsabile della Divisione Infrastrutture, Data Center e Cyber Security, SOGEI
Maurizio Stumbo, Responsabile della Divisione Infrastrutture, Data Center e Cyber Security, SOGEI
Andrea Billet, Direttore Servizio Certificazione e Vigilanza, ACN
Andrea Billet, Direttore Servizio Certificazione e Vigilanza, ACN
Andrea Billet, Direttore Servizio Certificazione e Vigilanza, ACN
Andrea Billet, Direttore Servizio Certificazione e Vigilanza, ACN
compliance
Andrea Billet, Direttore Servizio Certificazione e Vigilanza, ACN
Andrea Billet, Direttore Servizio Certificazione e Vigilanza, ACN
Flavia Giacobbe, Direttore Formiche e Airpress
Andrea Billet e Flavia Giacobbe
Maurizio Stumbo, Responsabile della Divisione Infrastrutture, Data Center e Cyber Security, SOGEI
Maria Chiara Ferrarese, Direttore Generale e AD di CSQA
Andrea Billet, Direttore Servizio Certificazione e Vigilanza, ACN
Andrea Chittaro, Chief Security & Cyber Office, SNAM
Andrea Chittaro, Chief Security & Cyber Office, SNAM
Maria Chiara Ferrarese, Direttore Generale e AD di CSQA
Maria Chiara Ferrarese, Direttore Generale e AD di CSQA
Maria Chiara Ferrarese, Direttore Generale e AD di CSQA

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