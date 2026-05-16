AI, sicurezza e compliance: il futuro della governance digitale al centro del convegno promosso da Formiche e CSQA. Chi c’era

L’intelligenza artificiale e l’evoluzione delle minacce informatiche stanno trasformando profondamente il modo in cui aziende e istituzioni operano, prendono decisioni e affrontano la gestione del rischio. In questo scenario, sicurezza, risk management e compliance non possono più essere considerati semplici adempimenti normativi, ma diventano leve strategiche fondamentali per rafforzare la fiducia, garantire continuità operativa e sostenere la competitività delle organizzazioni.

Da queste riflessioni è nato l’incontro ospitato presso la sede dell’Associazione Associazione CIVITA e promosso da Formiche, in collaborazione con CSQA, con l’obiettivo di favorire il confronto tra istituzioni e imprese sui temi della governance dell’innovazione e sul valore delle certificazioni come strumenti di sviluppo, affidabilità e crescita.

Foto di Simone Zivillica