Con l’arrivo di settembre, vengono riattivati una serie di bonus, previsti dall’ultima Legge di Bilancio, pensati per alleviare economicamente la fase che chiude l’estate a vantaggio delle famiglie con redditi medio-bassi. Vediamo nel dettaglio le caratteristiche e i requisiti per social card, incentivi auto elettriche, contributo asili nido e bonus psicologo

Carta “Dedicata a te”

Riparte la social card da 500 euro riservata ai nuclei familiari con Isee inferiore a 15mila euro annui. A differenza delle edizioni precedenti, il contributo sarà utilizzabile esclusivamente per l’acquisto di prodotti alimentari e per l’infanzia nei negozi convenzionati. Restano esclusi, invece, carburante e abbonamenti ai trasporti pubblici.

Lo scorso anno il beneficio ha raggiunto circa 1,3 milioni di famiglie. L’elenco dei beni acquistabili comprende carne, pesce fresco, latte, formaggi, uova, pane, pasta, frutta, verdura, legumi, cereali, farine, miele, caffè, tè, cioccolato, zucchero e surgelati. La carta sarà operativa da inizio ottobre e dovrà essere utilizzata almeno una volta entro il 16 dicembre, pena la perdita del contributo. Tutte le somme dovranno comunque essere spese entro il 28 febbraio 2026, altrimenti torneranno allo Stato.

I beneficiari vengono individuati direttamente dall’Inps sulla base delle banche dati comunali. Non è quindi necessario presentare domanda: gli aventi diritto riceveranno una comunicazione per il ritiro della card alle Poste o per la ricarica di quella già in possesso. Sono esclusi i nuclei che percepiscono altre forme di sostegno pubblico (ad esempio Assegno di inclusione o Naspi). La priorità nella distribuzione è data alle famiglie con figli minori, partendo dagli under 14 e poi a seguire in base all’Isee.

Incentivi auto elettriche

Con settembre entrano in funzione anche i nuovi bonus per favorire l’acquisto di auto a basse emissioni. Il governo ha stanziato 597 milioni di euro con l’obiettivo di sostituire oltre 39mila veicoli inquinanti.

Il contributo è destinato in via prioritaria ai residenti nei comuni con più di 50mila abitanti o in aree interessate da intenso pendolarismo. Per accedere al bonus è necessario avere un Isee non superiore a 40mila euro annui. L’importo varia da 9mila euro (per chi ha un Isee compreso tra 30mila e 40mila) fino a 11mila euro (per Isee sotto i 30mila). Lo sconto viene applicato direttamente al momento dell’acquisto e non può essere cumulato con altre agevolazioni simili.

Contributi per gli asili nido

Sempre da settembre, con la riapertura degli asili, sono attese novità sul sostegno alle famiglie per le spese di iscrizione. Con le ultime modifiche al decreto Economia, non sarà più necessario rinnovare ogni anno la domanda per il contributo: basterà farla una sola volta, e lo sconto resterà valido fino ai 3 anni di età del bambino. Rimane però l’obbligo di certificare la frequenza e la regolarità dei requisiti richiesti.

Bonus psicologo

Un’altra data importante è il 15 settembre, giorno in cui si apriranno le domande per richiedere all’Inps il contributo psicologo. Le richieste potranno essere inoltrate online fino al 14 novembre. In caso di accoglimento, il beneficiario riceverà un codice personale da presentare al professionista scelto, necessario per ottenere il rimborso delle sedute.

L’importo massimo del voucher è di 1.500 euro, corrispondenti a 50 euro a seduta, per chi ha un Isee inferiore a 15mila euro. Il contributo scende a 1.000 euro per Isee tra 15mila e 30mila e a 500 euro per chi rientra nella fascia tra 30mila e 50mila. Va tenuto presente, però, che le risorse disponibili coprono soltanto circa 8mila voucher, destinati soprattutto a chi si trova nella fascia di reddito più bassa.